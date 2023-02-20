17 «сухих» матчей и 7 пропущенных голов: Тер Стеген остается лучшим среди европейских вратарей
Марк-Андре Тер Стеген продолжает демонстрировать лучшую форму среди голкиперов в топ-5 европейских лигах: в прошедшем матче «Барселоны» с «Кадисом» ему снова удалось сохранить ворота «сухими».
Тер Стеген провел 31 матч с начала сезона и не пропустил в 17-ти в Ла Лиге и в 18-ти во всех турнирах – ни один голкипер в Европе не подобрался даже близко к такому результату.
Ник Поуп, представляющий «Ньюкасл», провел 12 «сухих» матчей в АПЛ – на пять меньше, чем вратарь «Барсы».
Вот топ-6 голкиперов из Европейских лиг:
2022 год Тер Стеген завершил, став лидером среди вратарей по количеству «сухих» матчей, в 2023 году он не опускает планку.
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