17 «сухих» матчей и 7 пропущенных голов: Тер Стеген остается лучшим среди европейских вратарей

Марк-Андре Тер Стеген продолжает демонстрировать лучшую форму среди голкиперов в топ-5 европейских лигах: в прошедшем матче «Барселоны» с «Кадисом» ему снова удалось сохранить ворота «сухими».

Тер Стеген провел 31 матч с начала сезона и не пропустил в 17-ти в Ла Лиге и в 18-ти во всех турнирах – ни один голкипер в Европе не подобрался даже близко к такому результату.

Ник Поуп, представляющий «Ньюкасл», провел 12 «сухих» матчей в АПЛ – на пять меньше, чем вратарь «Барсы».

Вот топ-6 голкиперов из Европейских лиг:

2022 год Тер Стеген завершил, став лидером среди вратарей по количеству «сухих» матчей, в 2023 году он не опускает планку.