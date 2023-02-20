FC BARCELONA
Блог

17 «сухих» матчей и 7 пропущенных голов: Тер Стеген остается лучшим среди европейских вратарей

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Футбол Футбол

Марк-Андре Тер Стеген продолжает демонстрировать лучшую форму среди голкиперов в топ-5 европейских лигах: в прошедшем матче «Барселоны» с «Кадисом» ему снова удалось сохранить ворота «сухими».

Тер Стеген провел 31 матч с начала сезона и не пропустил в 17-ти в Ла Лиге и в 18-ти во всех турнирах – ни один голкипер в Европе не подобрался даже близко к такому результату.

Ник Поуп, представляющий «Ньюкасл», провел 12 «сухих» матчей в АПЛ – на пять меньше, чем вратарь «Барсы».

Вот топ-6 голкиперов из Европейских лиг:

2022 год Тер Стеген завершил, став лидером среди вратарей по количеству «сухих» матчей, в 2023 году он не опускает планку.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raybar
интересно поуп удалился , пропускал его сменщик, после отбытия дисквы поуп выйдет и продолжит сухую серию??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
МАТШ не играл так даже в лучшие времена 💪🏻👍🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
& Co1366
МАТШ в этом сезоне шикардос & магнифико 💥 Все проблемы остались позади.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sadullo
Пересадка волосы
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий 89
хороший вратарь в хорошей команде...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий