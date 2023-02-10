Бускетс разочарован Лапортой. Игрок хочет остаться, но клуб переговоров с ним не ведет

У игрока есть другие предложения.

По данным ресурса RAC1, Серджи Бускетс разочарован Жоаном Лапортой. Окружение игрока не понимает, почему от клуба до сих пор не поступило предложения о контракте, несмотря на планы клуба оставить 34-летнего футболиста.

Бускетс считает, что «Барса» должна сделать первый шаг в переговорах. Он по-прежнему держит дверь открытой, так как знает, что Хави делает на него ставку. Однако, если ничего не изменится, игрок рассмотрит предложения из США и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в подписании легендарного полузащитника заинтересованы «Интер Майами» и «Аль-Наср» − новый клуб Криштиану Роналду.

Недавно Лапорта дал интервью Goal.com, в котором сказал следующее:

«Мы беседовали перед Рождеством. У него было предложение из МЛС, он никогда не скрывал этого от нас. Он хотел бы получить американский опыт.

Серджи мог уехать в январе этого года, такой вариант был, но, к счастью, он решил остаться и закончить сезон с нами. Если он считает, что достаточно силен, чтобы продолжить летом, мы снова сядем и поговорим. Все стороны договорились об этом».