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В «Барсе» играют лучший нападающий и лучший вратарь мира прямо сейчас: дуэли тер Стегена и Левандовского на тренировках - это🔥🔥🔥

Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Стоят друг друга.

Марк-Андре тер Стеген лидирует в топ-лигах Европы по проценту отраженных ударов. Немецкий вратарь выручил «Барселону» в 84,6% случаев в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

«Барселона» в Ла Лиге не пропустила в 13 из 17 матчей, всего ей забили 6 раз – это лучший результат в ведущих чемпионатах Европы.

В атаке же каталонцев блистает Левандовски – накануне Роберт забил за «Барселону» в третьем матче подряд. Всего на счету форварда 22 гола и 5 результативных передач за 23 матча в составе каталонцев.

На тренировках эти два монстра тоже друг другу не уступают и заставляют выкладываться по полной.

13 комментариев

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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Игорь Климов
Несомненно, что это два лучших игрока на своей позиции в Ла Лиге.
Дыркуа с тобой поспорил бы
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TAGAY
Лева не плох, но Марк просто лучший! последние годы был ужасен, при Хави в прошлом сезоне провел средне, явных ошибок не делал но и не особо выручал, в этом сезоне, особенно после ЧМ, просто невероятен!за сезон не ручаюсь но однозначно лучший игрок Барсы в январе) надеюсь так и продолжит!
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Великий Боули
Ответ Экселлент
Справедливости ради,Газзанига максимально топово отыграл и очень много раз выручил
Ну кстати да, но я это пока единственный его такой матч, тем временем у МАТШа каждый такой матч
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Экселлент
Ответ Великий Боули
Ну тут без комментариев посто
Справедливости ради,Газзанига максимально топово отыграл и очень много раз выручил
+2
0
+2
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Великий Боули
Ответ Flow market Victor Mercedes
Победа круче
И дешевле
+1
0
+1
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Великий Боули
Stegen Airlines 🧱✈️
Победа круче
+2
0
+2
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Великий Боули
Ответ Экселлент
Он даже в топ недели не попал,место в раме занял вратарь Жироны Газзанига
Ну тут без комментариев посто
+1
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+1
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Экселлент
Ответ Великий Боули
Если игроком месяца в ЛаЛиге не будет Марк Андре, то это будет полный бред
Он даже в топ недели не попал,место в раме занял вратарь Жироны Газзанига
+1
0
+1
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Alexander Sragovich
Увы и ах, Лёва уже не лучший нападающий, и уже навряд ли будет. Эрлинг и Мбапэ лидируют с отрывом
+1
-1
0
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Begenç Seýtiýew
Ответ Великий Боули
Stegen Airlines 🧱✈️
Хахаха, мощно🤙
+2
0
+2
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Великий Боули
Если игроком месяца в ЛаЛиге не будет Марк Андре, то это будет полный бред
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Несомненно, что это два лучших игрока на своей позиции в Ла Лиге.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Боули
Stegen Airlines 🧱✈️
+22
0
+22
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