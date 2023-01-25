В «Барсе» играют лучший нападающий и лучший вратарь мира прямо сейчас: дуэли тер Стегена и Левандовского на тренировках - это🔥🔥🔥

Стоят друг друга.

Марк-Андре тер Стеген лидирует в топ-лигах Европы по проценту отраженных ударов. Немецкий вратарь выручил «Барселону» в 84,6% случаев в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

«Барселона» в Ла Лиге не пропустила в 13 из 17 матчей, всего ей забили 6 раз – это лучший результат в ведущих чемпионатах Европы.

В атаке же каталонцев блистает Левандовски – накануне Роберт забил за «Барселону» в третьем матче подряд. Всего на счету форварда 22 гола и 5 результативных передач за 23 матча в составе каталонцев.

На тренировках эти два монстра тоже друг другу не уступают и заставляют выкладываться по полной.