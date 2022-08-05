Как Депай отреагировал на то, что его номер отдали Левандовски? Похоже, он готов к уходу

Согласно Mundo Deportivo, «Барселона» сообщила Мемфису Депаю за день до презентации поляка на «Камп Ноу», что они отдадут Роберту Левандовски футболку под номером 9.

Говорят, у голландца с этим проблем не было. И игрок, и его агент понимают, что этим летом его могут продать.

Более того, Левандовски лично говорил с Мемфисом перед пятничной тренировкой о том, что он возьмет девятый номер. Между ними не было напряжения.

О девятом номере Роберта официально сообщил Лапорта:

«Левандовски получил 9-й номер по решению клуба. Это связано с имиджевыми и рекламными интересами «Барселоны».

Мы искали подходящее решение и приняли его с максимальным уважением к Депаю», – сказал Лапорта.

«Барселона» хочет, чтобы Депай покинул клуб этим летом, но игрок пока отказывается уходить. Он по-прежнему в команде.