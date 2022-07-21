📸«Барселона» закатила совместную вечеринку со Spotify. Делимся лучшими кадрами вечера

В среду вечером «Барселона» и Spotify устроили вечеринку в отеле Four Seasons в Майами, чтобы отпраздновать новое спонсорское соглашение.
Игроки «Барсы» пришли на мероприятие в золотых футболках, а также на вечеринке появились некоторые музыканты.
Вот как это было:
Музыканты Фейд и Пуша Ти позируют с игроками «Барсы».
Лапорта и Хави не пропустили веселье.
Фейд в футболке каталонцев.
Депай на стиле.
Memphis, estiloso en el acto de @Spotify 😎 pic.twitter.com/Odp2XB4edX— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 21 июля 2022 г.
Левандовски дает танцевальный мастер-класс.
Lewandowski bringing out the moves 🕺 pic.twitter.com/KYa6Lib80e— La Senyera (@LaSenyera) 21 июля 2022 г.
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