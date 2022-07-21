📸«Барселона» закатила совместную вечеринку со Spotify. Делимся лучшими кадрами вечера

В среду вечером «Барселона» и Spotify устроили вечеринку в отеле Four Seasons в Майами, чтобы отпраздновать новое спонсорское соглашение.

Игроки «Барсы» пришли на мероприятие в золотых футболках, а также на вечеринке появились некоторые музыканты.

Вот как это было:

Музыканты Фейд и Пуша Ти позируют с игроками «Барсы».

Лапорта и Хави не пропустили веселье.

Фейд в футболке каталонцев.

Депай на стиле.

Левандовски дает танцевальный мастер-класс.