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📸«Барселона» закатила совместную вечеринку со Spotify. Делимся лучшими кадрами вечера

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В среду вечером «Барселона» и Spotify устроили вечеринку в отеле Four Seasons в Майами, чтобы отпраздновать новое спонсорское соглашение. 

Игроки «Барсы» пришли на мероприятие в золотых футболках, а также на вечеринке появились некоторые музыканты.

Вот как это было:

Музыканты Фейд и Пуша Ти позируют с игроками «Барсы».

Лапорта и Хави не пропустили веселье.

Фейд в футболке каталонцев.

Депай на стиле.

Левандовски дает танцевальный мастер-класс.

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