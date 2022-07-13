«Со всеми общается, постоянно танцует и флиртует». Испанская актриса назвала Пике «королем вечеринок»

После громкого разрыва с Шакирой личная жизнь звезды «Барселоны» Жерара Пике находится под микроскопом.

оявились многочисленные сообщения о том, что испанская звезда любит вечеринки и проводит много времени в клубах. Теперь певица и актриса Малена Грасия рассказала, что защитник всегда вел себя «очень мило и джентльменски», когда сталкивался с ней. В интервью La Nueve Espana она заявила:

«Между нами, конечно, ничего такого не было хотя он был очень мил и вел себя как джентельмен. На вечеринках он со всеми общается, постоянно танцует и флиртует».

Грасия также добавила, что Пике — «король вечеринок».

Ранее в июне Шакира и Пике опубликовали совместное заявление, подтверждающее их расставание:

«Мы с сожалением подтверждаем, что разводимся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание».

У Пике и Шакиры двое детей, Саша и Милан. Сообщается, что у защитника «Барселоны» и колумбийской поп-звезды возникли некоторые разногласия по поводу опеки над их детьми, и они могут обратиться в суд, чтобы решить этот вопрос.