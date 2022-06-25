В руках Пике заметили пакет с эмблемой «Челси». Что тут происходит?

Жерар Пике был замечен в Лондоне с фирменным пакетом «Челси».

Фанаты, должно быть, задаются вопросом, с какой стати защитник «Барсы» публично выставляет напоказ цвета и эмблему другого клуба, учитывая его статус одного из капитанов «Барселоны».

Спешим успокоить особо мнительных поклонников каталонского клуба.

Защитник приехал в Лондон, чтобы посетить Уимблдон. В столице Англии Пике со своими сыновьями сходил на «Стэмфорд Бридж». Жерар также заглянул в клубный магазин «Челси», где что-то купил и потом прогуливался по Лондону с брендированным пакетом местной команды.

Разумеется, Пике и до этого посещал «Стэмфорд Бридж», но только не в статусе туриста. Последний раз защитник был на этом стадионе в 2018 году, когда Жерар вместе с «Барселоной» прилетел в Лондон, чтобы сразиться с «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. На «Стэмфорд Бридж» команды сыграли вничью, а вот в Барселоне «сине-гранатовые» разгромили гостей со счётом 3:0.

Пике пока не собирается покидать родную Каталонию, в июле защитник должен провести предсезонку в Барселоне.