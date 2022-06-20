Стало известно, сколько «Барселона» заработает на трансфере Морибы

Когда «Барселона» продала Илайша Морибу в «Лейпциг», то в контракт был включен пункт, по которому каталонцы получат 10% от будущего трансфера футболиста.

По сообщению De Telegraaf, 19-летний Мориба близок к переходу в «Аякс» за 22 млн евро. Таким образом на этом трансфере «Барселона» заработает 2,2 млн.

Diario Sport сообщает, что новый тренер «Аякса» Алфред Схрёдер лично спросил у Морибы, хочет ли он заменить Райана Гравенберха. Схредер был помощником Роналда Кумана в «Барселоне», так что он отлично знает Морибу.

Илайш был продан в «Лейпциг» прошлым летом, но похоже, что его пребывание в Германии будет коротким. Он сыграл только в шести матчах перед тем, как перейти в аренду в «Валенсию».