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Де Йонг вот-вот перейдет в «МЮ». Но «Барса» все еще пытается сократить его зарплату на 50 процентов

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Френки де Йонг Френки де Йонг
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По информации Cat Radio, «Барселона» пытается сократить зарплату Френки де Йонга на 50 процентов.

И это при том, что игрок уже собирается покинуть клуб, а "Барса" ведет переговоры с "МЮ". 

Текущая сделка Френки с «Барсой» позволяет ему получать 19 миллионов евро в год со следующего сезона, что на определенный срок сделает его самым высокооплачиваемым игроком «Барсы».

Но президент «Барсы» Жоан Лапорта намерен установить в клубе потолок зарплат в 10 миллионов евро.

Это будет означать, что зарплата Де Йонга превысит бюджет, если он не согласится уменьшить ее и остаться в клубе. «Барса» не может зарегистрировать новых игроков, пока они не урежут зарплату своим высокооплачиваемым игрокам.

Что касается Френки, то его заработная плата не будет проблемой в «МЮ», где он может легко стать самым высокооплачиваемым игроком команды.

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