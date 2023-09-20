В «Мерседесе» плоха не только машина.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон весь сезон жалуется на нынешний «Мерседес» – с самого старта года ему не нравилась посадка и ощущения от управления, а также нехватка прижимной силы. Тогда W14 с трудом квалифицировалась за «Астон Мартин», а временами уступала на быстром круге и «Хаасу» с «Альпин».

К Гран-при Японии же «Мерседес» собрал поул и шесть подиумов, вырвался на чистое второе место в Кубке конструкторов, а черный болид выглядит самым сбалансированным после «Ред Булл»: может, медленнее «Феррари» на одном круге, но сильнее по гоночному темпу и контролю над износом покрышек.

Джордж Расселл временами высказывается о машине достаточно комплиментарно – например, в Сингапуре он гнал уверенно и комфортно, а ощущения от болида были великолепными.

Хэмилтон же и в Сингапуре после квалификации вновь выделил: W14 – самый трудный для настройки болид в его карьере.

Однако самой трудной гонки сезона у Льюиса что-то щелкнуло – и он включил режим самокритики! Оказалось, №44 тоже есть в чем прибавлять.

«Дело явно не в машине. Ведь Джордж был на первом ряду. Дело во мне – в моем стиле пилотажа, в тех изменениях настроек болида, которые я провожу, возможно. Так что мне нужно с этим разобраться. Естественно, я не собираюсь опускать руки и не успокоюсь, пока не достигну цели».

Бразильское издание UOL подметило это и попросило Льюиса рассказать поподробнее. Ответ – ошеломляющий для Хэмилтона: он действительно редко занимается настолько жесткой самокритикой.

«Мои результаты были говн… последние два года. Нужно это поменять. Говорю прямо – ужасен.

Субботнюю ночь перед гонкой в Сингапуре я был очень подавлен. Я пошел спать в надежде на пробуждение в лучшем настроении. Но проснулся в глубоких раздумьях. И я не знал, как пройдет гонка – ведь я годами себя так не ощущал. Обычно-то я всегда рвусь вперед. А в этот раз те ощущения остались внутри.

Я также посмотрел данные с предыдущих Гран-при и пошел делать записи в попытке понять по шагам, как я оказался в такой ситуации и что мне нужно сделать, чтобы двигаться дальше. Я знаю, что могу хорошо квалифицироваться, но у меня происходило множество взлетов и падений. Для меня это сильно ниже среднего.

Джордж сейчас нашел способ укротить машину, в прошлом году ему тоже было намного комфортнее».

А Хэмилтон правда плохо квалифицируется? Что за взлеты и падения?

Если посмотреть на голую статистику, то она сильно запутает. С одной стороны, 2022-й выдался худшим сезоном в карьере Хэмилтона – без побед и поулов, 6-е место в чемпионате, поражение от Расселла по очкам (3-е в карьере), 5-е место в чемпионате по подиумам (9 штук).

«Я бы сказал – и я готов совершенно открыто это признать, – что в прошлом году я определенно чувствовал конкуренцию, – признал Хэмилтон. – Джорджу было вообще нечего терять, в той ситуации он мог лишь что-то выиграть.

Если бы он финишировал позади меня, ему бы сказать: «Ну, ты уступил семикратному чемпиону». А если бы впереди, его бы назвали легендой. Я прекрасно знаю это чувство – я и сам бывал в такой же ситуации вместе с Фернандо Алонсо».

Квалификационная статистика по чистым совместным результатам, казалось бы, в пользу Льюиса – 13:9. Однако Расселл брал поул и занимал вторые и третьи места, а у Хэмилтона только два третьих и средняя стартовая 6,5 против 5,45 у Джорджа.

В 2023-м, казалось бы, ситуация уже лучше: до Гран-при Японии Льюис взял поул в любимой Венгрии. Однако счет между ним и Расселлом – 7:8. Да, семикратный пока проигрывает, но не разгромно.

О каких же взлетах и падениях тогда он говорил?

Должно быть, о нестабильных квалификационных позициях: в прошлом сезоне, например, у Хэмилтона выходили серии вроде 5-16-5-13-6 или 4-5-9-4-7-7. По этой части он действительно выглядел самым «прыгающим» в топ-6.

В 2023-м турбулентность только немного сгладилась: сейчас у него больше попаданий в топ-5, но все равно сохраняются квалификациионные серии вроде 7-3-5-13-5 или 7-1-3-4-13-8.

А ведь Льюис Хэмилтон за всю эпоху в «Мерседесе» брал прежде всего стабильностью – и в гонках, и в квалификациях требовалось нечто внезапное и непредвиденное, чтобы он вывалился из топ-5. Даже в битве с Ферстаппеном в 2021-м у него набрались только 3 таких квалификации.

Теперь же семикратный, похоже, воспринимает турбулентность результатов как потерю главной силы и фичи прошлых лет – стабильность. Оттуда и удар по уверенности вместе с капризным болидом.

Команда уже защищает Льюиса – дело не в нем, а в новой «Формуле-1»

«Мерседес», конечно, не мог проигнорировать громкое заявление своего лидера – главный гоночной инженер команды Эндрю Шовлин тут же вышел с комментариями:

«Машина временами запутанная, а если не попадешь в нужные рабочие окна, всю сессию страдаешь.

Еще квалификации стали труднее – в нынешние времена бывает очень сложно прорубаться через первые два сегмента. Пару лет назад мы проезжали по кругу в середине сессии – и их хватало для полной безопасности. Иногда даже выходило пройти через обе сессии на одном комплекте шин и сэкономить для лишней попытки и гонки.

А сейчас если трудно выцепить баланс, если [нужно чаще выезжать] с риском попасть в трафик, если не проехать идеальный прогревочный круг – все эти вещи могут дорого обойтись».

Речь о новой «Формуле-1», которую специально дизайнили правилами под уравнение команд и преследование машин на треке. Потолок расходов, лимит на развитие болида в аэротрубе и ограниченная аэродинамика – все сделано для отправки понятия «топ-команда» в историю.

И с «Мерседесом» план сработал лучше, чем с кем-либо на решетке «Ф-1»: недавний доминатор закончил 2022-й только третьим в Кубке конструкторов и на старте сезона-2023 пытался не оказаться 4-м.

А нынешняя «Ф-1» как раз бьет рекорды плотности в квалификациях: на Гран-при Венгрии Хэмилтон выиграл у обладателя 10-го места Нико Хюлькенберга только 0,577 секунды. В Италии в тот же отрыв уложились 8 машин, а вылетающие из первого и второго сегмента буквально сражаются за 0,05 секунды c проскользнувшими дальше.

В таких условиях действительно один даже слегка испорченный поворот вынуждает ехать на новую попытку, тратя новый комплект шин и рискуя трафиком, вылетом или аварией. Совсем не те же расслабленные условия, что пару лет назад – тогда демонстрировать стабильность было намного легче. Ведь если не подвергать пилота давлению, то у него и нет поводов к ошибке – а теперь любая квалификация с более равным пелотоном и без доминирующей машины подвергает Хэмилтона давлению. Льюис не всегда справляется – да и мало кто справлялся бы на каждом Гран-при в таких условиях. Даже гоночный маньяк Алонсо с еще большим опытом вылетал в гравий и ломал днище на домашнем Гран-при.

Тем не менее, отсутствие старой стабильности, похоже, добралось до психологии Хэмилтона – и запустило сеанс самокопаний.

Если команда права, то Льюису придется непросто в новой «Формуле-1». А ведь он остался еще на два сезона – до 41 года. Справится?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; Stephen Blackberry/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, George Hitchens/Keystone Press Agency/Global Look Press