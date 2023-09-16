Льюис Хэмилтон: «Мерседес»-2023 – самый трудный болид для настройки, что я когда-либо пилотировал»

Теги Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Льюис Хэмилтон считает актуальный «Мерседес» труднейшим для настройки.

Хэмилтон показал пятое время в квалификации к Гран-при Сингапура, его напарник Джордж Расселл занял вторую строчку. Льюис признался, что изменения, внесенные перед сессией, ухудшили ощущения.

«Я считаю, что это мегавыступление с его стороны. Он весь уик-энд на одной волне с машиной.

Для нас же вчера все началось хорошо, а сегодня вышло не так здорово. Это самый трудный болид для настройки, что я когда-либо пилотировал.

Посмотрим, что я смогу сделать [в гонке]. Вчера машина здорово себя проявляла на длинных отрезках, однако ночью я внес изменения, и теперь не знаю, как она поведет себя завтра», – сказал Льюис.

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3 комментария

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Megaros
Гонка будет огонь,надо быть близко
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Игорь Горшков
Ответ Великий Алонсо
Ой бедняга, какой плохой болид, ведь на нем нельзя шакалить победы и поулы.....только не говорите ему, что на таком болиде Алонсо побеждал бы и возможно стал бы чемпионом, а то Люсю кондратий хватит
Чет много бы в словах. Че там про аварию на этой трассе у напарника, он же ничего не знал, да? И мы все верим в этот бред.
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