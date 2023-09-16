Льюис Хэмилтон: «Мерседес»-2023 – самый трудный болид для настройки, что я когда-либо пилотировал»
Льюис Хэмилтон считает актуальный «Мерседес» труднейшим для настройки.
Хэмилтон показал пятое время в квалификации к Гран-при Сингапура, его напарник Джордж Расселл занял вторую строчку. Льюис признался, что изменения, внесенные перед сессией, ухудшили ощущения.
«Я считаю, что это мегавыступление с его стороны. Он весь уик-энд на одной волне с машиной.
Для нас же вчера все началось хорошо, а сегодня вышло не так здорово. Это самый трудный болид для настройки, что я когда-либо пилотировал.
Посмотрим, что я смогу сделать [в гонке]. Вчера машина здорово себя проявляла на длинных отрезках, однако ночью я внес изменения, и теперь не знаю, как она поведет себя завтра», – сказал Льюис.
Сайнс выиграл поул в Сингапуре, Ферстаппен только 11-й
Льюис Хэмилтон: «Будет здорово, если Расселл выиграет гонку»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
3 комментария