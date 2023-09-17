Джордж Расселл: «Думаю, мы были в полболида от победы. А затем был последний круг – и конец игры»

Джордж Расселл считает, что подвел себя и команду в Сингапуре.

В конце гонки Расселл боролся за второе место и собирался даже попытаться выиграть, однако ошибся на последнем круге и врезался в стену.

«Если честно, нет слов. Очень долгая, физически сложная гонка. Трудно сохранять концентрацию.

Карлос [Сайнс] отлично поработал, удержав темп и не позволив нам воспользоваться альтернативной стратегией.

Думаю, мы были в полболида от победы. Если бы я прошел [Норриса], когда появилась возможность, то, думаю, я бы смог пройти и .

А затем был последний круг, потеря концентрации на долю секунды – и конец игры. Я прошу прощения у всей команды.

Это действительно была сложная гонка, шины сильно изнашивались – а мы атаковали на пределе. Такими должны быть гонки: вы допускаете небольшие ошибки и тут же получаете наказание.

Очень больно после такого великолепного уик-энда: ощущения от болида были великолепны, квалификация – великолепна, гонка – великолепна, мы уверенно следовали стратегии.

Чувствую, что подвел себя и команду. Это тяжело, но мы вернемся», – заключил Расселл.

Расселл врезался в барьеры на последнем круге Гран-при Сингапура, упустив подиум