Джордж Расселл: «Думаю, мы были в полболида от победы. А затем был последний круг – и конец игры»
Джордж Расселл считает, что подвел себя и команду в Сингапуре.
В конце гонки Расселл боролся за второе место и собирался даже попытаться выиграть, однако ошибся на последнем круге и врезался в стену.
«Если честно, нет слов. Очень долгая, физически сложная гонка. Трудно сохранять концентрацию.
Карлос [Сайнс] отлично поработал, удержав темп и не позволив нам воспользоваться альтернативной стратегией.
Думаю, мы были в полболида от победы. Если бы я прошел Ландо [Норриса], когда появилась возможность, то, думаю, я бы смог пройти и Карлоса.
А затем был последний круг, потеря концентрации на долю секунды – и конец игры. Я прошу прощения у всей команды.
Это действительно была сложная гонка, шины сильно изнашивались – а мы атаковали на пределе. Такими должны быть гонки: вы допускаете небольшие ошибки и тут же получаете наказание.
Очень больно после такого великолепного уик-энда: ощущения от болида были великолепны, квалификация – великолепна, гонка – великолепна, мы уверенно следовали стратегии.
Чувствую, что подвел себя и команду. Это тяжело, но мы вернемся», – заключил Расселл.
Расселл врезался в барьеры на последнем круге Гран-при Сингапура, упустив подиум
Больше надо было думать, как обогнать Ландо, а не как не пустить Хэма на подиум.
Расплата справедливая, хоть и жестокая.