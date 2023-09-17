Джордж Расселл: «Думаю, мы были в полболида от победы. А затем был последний круг – и конец игры»

Теги Феррари Макларен Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Джордж Расселл считает, что подвел себя и команду в Сингапуре.

В конце гонки Расселл боролся за второе место и собирался даже попытаться выиграть, однако ошибся на последнем круге и врезался в стену.

«Если честно, нет слов. Очень долгая, физически сложная гонка. Трудно сохранять концентрацию.

Карлос [Сайнс] отлично поработал, удержав темп и не позволив нам воспользоваться альтернативной стратегией.

Думаю, мы были в полболида от победы. Если бы я прошел Ландо [Норриса], когда появилась возможность, то, думаю, я бы смог пройти и Карлоса.

А затем был последний круг, потеря концентрации на долю секунды – и конец игры. Я прошу прощения у всей команды.

Это действительно была сложная гонка, шины сильно изнашивались – а мы атаковали на пределе. Такими должны быть гонки: вы допускаете небольшие ошибки и тут же получаете наказание.

Очень больно после такого великолепного уик-энда: ощущения от болида были великолепны, квалификация – великолепна, гонка – великолепна, мы уверенно следовали стратегии.

Чувствую, что подвел себя и команду. Это тяжело, но мы вернемся», – заключил Расселл.

Расселл врезался в барьеры на последнем круге Гран-при Сингапура, упустив подиум

12 комментариев

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Schiaff1no
Это да, самоустранись Жора пораньше, Хэм бы точно в борьбу за победу вклинился
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evgenbalukov
на сколько мне не симпотичнн Люсиль , но будь он на месте напарника , спокойно расправился бы и с Ландо и Карлосом
+10
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+8
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Alexander Butorin
он просто не умеет обгонять... тошнил три круга... Хем бы точно сделал обоих!!!
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White Pardus
Да, жаль Жору, весь уикенд был хорош...
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Alex Sin
Если бы он прошел Ландо, то боюсь, что гонку выиграл бы Льюис. Так как Льюис обогнал бы Ландо, а Джордж не справившись со своими нервами и напряжением, просто бы вынес Карлоса.
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S.Graf
Какой же Руссель тюньтель!
Больше надо было думать, как обогнать Ландо, а не как не пустить Хэма на подиум.
Расплата справедливая, хоть и жестокая.
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Alesha_451
Хочу услышать интервью барьера, на целостность которого покусился Джордж на последнем круге
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Grigpar
Зачем Мерс вообще позвал его за шинами. Лучше бы остались и борьба была бы реальна.
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Paninaro
На донышке.)
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Shico_I
Ответ Alexander Butorin
он просто не умеет обгонять... тошнил три круга... Хем бы точно сделал обоих!!!
У Норриса ДРС был
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Mortimer1
Ответ evgenbalukov
на сколько мне не симпотичнн Люсиль , но будь он на месте напарника , спокойно расправился бы и с Ландо и Карлосом
Если бы он не душил Рассела, то тот бы имел шансы обогнать Норриса, а не поехать в стену)
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Shico_I
Ответ evgenbalukov
на сколько мне не симпотичнн Люсиль , но будь он на месте напарника , спокойно расправился бы и с Ландо и Карлосом
Там паровозик дрс все решил
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