Льюис Хэмилтон: «Мы точно не выиграем в этот уик-энд»

Теги Гран-при Японии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон признал проблемы болида в скоростных поворотах на «Сузуке».

Пилот «Мерседеса» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, оценив свои перспективы на предстоящие квалификацию и гонку.

«День прошел плохо, мне было трудно. Я сильно отстаю: в первой практике было две секунды, во второй больше секунды. Так что нужно работать над машиной, постараться исправить баланс.

Очевидно, что в последней гонке, где не было таких скоростных поворотов, мы были намного ближе к «Ред Булл». Там (на трассе в Сингапуре) всего один скоростной поворот, хотя и там скорости не так высоки, как в поворотах на «Сузуке».

Наша машина же зачастую чуть слабее смотрится в скоростных поворотах – например, на «Сильверстоуне» при прохождении «Копса». Так что нам нужно работать, чтобы добиться прогресса в этой области, чтобы лучше попадать в настройки и при этом не сильно перегревать шины. Завтра постараемся исправить ситуацию.

Мы точно не выиграем в этот уик-энд. В частности, хотелось бы немного подняться в таблице, чтобы оказаться чуть выше – тогда я, хотя бы, смогу как-то помочь Джорджу Расселлу, который свой круг проехал не так уж плохо», – рассказал Хэмилтон.

У Хэмилтона пытаются забрать первый титул «Ф-1»: пока досудебной претензией. Претендента больше не пускают на гонки

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Димка Светлов
Ответ TravenS
... в комментах
Чтобы не сказал Льюис его всегда захейтят в коментах)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Ответ belrus
Опять нытье...
... в комментах
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Luca di Montezemolo
Ответ TravenS
Как обычно Мик накосячил с подбором стартовых настроек) практически каждую пятницу мерс не едет
У мерса не тачка, а хрень кое как собранная посреди сезона во круг убогих зироподов, и вещи которые какой нибудь мак и Астон сделали в прошлом году когда начали копировать, а в этом оптимизировали, мерс их даже не поставил ещё, и ездит на своем уродце Франкенштейна где на тачку под зироподы кое как поставили какие то детали для нее не предназначенные, загадка только почему это корыто на 2 месте в кк , потому что даже обновлений нет по сути, и надо будет делать совсем другую машину в 2024.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
как обычно сразу слился , еще не начав, оно и понятно, самокат твой транспорт, а не болид ф1🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий