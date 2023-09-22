Льюис Хэмилтон: «Мы точно не выиграем в этот уик-энд»

Хэмилтон признал проблемы болида в скоростных поворотах на «Сузуке».

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед , оценив свои перспективы на предстоящие квалификацию и гонку.

«День прошел плохо, мне было трудно. Я сильно отстаю: в первой практике было две секунды, во второй больше секунды. Так что нужно работать над машиной, постараться исправить баланс.

Очевидно, что в последней гонке, где не было таких скоростных поворотов, мы были намного ближе к «Ред Булл». Там (на трассе в Сингапуре) всего один скоростной поворот, хотя и там скорости не так высоки, как в поворотах на «Сузуке».

Наша машина же зачастую чуть слабее смотрится в скоростных поворотах – например, на «Сильверстоуне» при прохождении «Копса». Так что нам нужно работать, чтобы добиться прогресса в этой области, чтобы лучше попадать в настройки и при этом не сильно перегревать шины. Завтра постараемся исправить ситуацию.

Мы точно не выиграем в этот уик-энд. В частности, хотелось бы немного подняться в таблице, чтобы оказаться чуть выше – тогда я, хотя бы, смогу как-то помочь Джорджу Расселлу, который свой круг проехал не так уж плохо», – рассказал Хэмилтон.

У Хэмилтона пытаются забрать первый титул «Ф-1»: пока досудебной претензией. Претендента больше не пускают на гонки