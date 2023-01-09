Команды «Ф-1» боятся расширения : отказывают даже громкому новичку из США и требуют взнос в $600 млн. Почему?!

Больше 10 участников – опасность банкротства.

Похоже, 2023-й в «Формуле-1» будет годом саги «новые команды планируют вломиться в серию, а действующие их не пускают».

С первых же чисел января президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем объявил о запуске процесса выражения заинтересованности для новых команд «Ф-1» – и на его призыв откликнулись двое: старый полузабытый проект «Пантера Азия» бывшего босса гоночного проекта Ротенбергов и два года скребущийся в дверь «Андретти Автоспорт» бывшего гонщика «Индикара» и «Макларена» Майкла Андретти.

Второй бахнул особенно громко: помимо базы за $200 млн, спонсорского пула и успеха в американских гонках он объявил еще и о заводской поддержке «Кадиллака» – с заявлениями «теперь-то я выполнил все условия, это будет главная гоночная история года».

Однако соперники по «Ф-1» не впечатались. Вслух никто ничего не сказал, однако инсайдеры из BBC и RacingNews365 выдали слухи, будто боссы других команд «сыты по горло» проектом Андретти и не слишком хотят его поддерживать. Негласная реакция чемпионата вылилась в новые удивленные заявления президента ФИА:

«Удивляет, что есть некоторая негативная реакция на новость о «Кадиллаке» и «Андретти». В прошедшие годы ФИА принимала заявки от меньших по размеру успешных организаций. Мы должны поощрять потенциальных участников, которые представляют глобальных автопроизводителей вроде General Motors и таких чистокровных гонщиков как «Андретти», а также другие. Интерес от команд на растущих рынках добавляет многообразия и способствует широкой привлекательности «Ф-1».

Если мы заботимся о устойчивом развитии «Формулы-1», надо быть открытыми к другим брендам. На решетке может быть вплоть до 12 команд. General Motors – одна из пяти крупнейших автокомпаний в мире… мы должны поощрять их интерес к вступлению в премьер-класс. Такое будущее мне хотелось бы видеть.

Мы приветствуем любую заявку на вступление в число 12 команд. Мы принимаем хорошие команды, даже небольшие, как было с «Хаасом». Надеемся, что ситуация изменится, мы получим достойную 11-ю команду».

Однако, судя по интервью Майкла Андретти для «Форбс», его поддержали только «Альпин» и «Макларен» – остальные пока полностью против или в сомнениях. По инсайду BBC команды не верят в серьезность намерений «Кадиллака» и хотят поднять плату за вход в чемпионат с $200 млн до $600 млн.

Но если президент ФИА прав, почему же тогда они так поступают? Ведь невозможно спорить с настоящим бумом «Ф-1» в США – известная команда оттуда может принести еще больше интереса, аудитории, спонсоров и денег.

Команды страшно боятся возможного банкротства – из-за системы распределения призовых

Президент ФИА не просто так упомянул «Хаас» – это последняя на сегодняшний день созданная с нуля команда «Формулы-1», пережившая хотя бы пару сезонов без балансирования на грани банкротства.

Она проехала уже 144 Гран-при и стала первой такой за 20 лет. Причем предыдущий «достигатор» – заводская «Тойота» с ежегодными бюджетами по 500 млн, причем ее все равно закрыли в 2009-м из-за кризиса, а оборудование сдали внаем другим командам вроде «Макларена». Без учета «Тойоты» предыдущим «героем» можно считать уже основанный в 1999-м «БАР» (превратившийся в заводскую «Хонду» в 2005-м после 6 лет соревнований), а до него – запущенный в 93-м при помощи «Мерседеса» и «Ред Булл» «Заубер».

То есть уповать чисто на идею «Хаасу» же удалось» – значит допускать «ошибку выжившего». Количество других таких «выживших» с уровнем их поддержки как бы намекает: все не так просто. Нужно изучать причины, по которым одни команды преуспели, а другие утонули.

И здесь даже не слишком ценен опыт предыдущих эпох – ведь Договор согласия на участие при каждом подписании может содержать совсем другие условия входа и выплаты призовых.

Например, действующее сейчас соглашение между «Ф-1», ФИА и командами действительно позволяет при общем согласии расширять количество команд.

Однако распределение призовых все равно остается на первые 10 команд Кубка конструкторов – следовательно, «Ф-1» вернется к ситуации 2016-го, когда худшая команда получала лишь гарантированные $33,5 млн, а 10-е место с очками – уже под $50 млн. Для маленьких команд это была действительно значительная сумма, иногда разделявшая состояния «финансовые проблемы» и «трудно, но жить можно» – и вылет из топ-10 обычно убивал команды на горизонте одного-двух лет.

Именно так «Формула-1» потеряла полностью все команды «предыдущего набора» новичков – «ХРТ», «Катэрхэм» и «Манор-Марусю». Они вошли в чемпионат в 2010-м уже по новому Договору согласия с актуальной системой распределения призовых и рубились за 10-е место с минимальным бюджетом – поскольку создавались под грядущее ограничение расходов. До 2015-го дожила только «Манор-Маруся», но и она в 2016-м занялся 11-е место (ее как раз пододвинул «Хаас»).

Однако вся «Ф-1» увидела непрочность такой системы – особенно на примере «Заубера»: швейцарская команда несколько раз сама чуть не тонула за пределы топ-10 Кубка конструкторов и пришла к середине 2016-го в предбанкротном состоянии. Скорее всего, даже одно погружение в пучину существования без призовых могло добить легендарную швейцарскую организацию до того же полного краха.

Потому нынешнюю систему с десятью командами считают самой устойчивой и предсказуемой – ведь в план и бюджет можно заложить достаточно определенный и неплохой показатель, уже покрывающий около трети всего потолка, отпущенного на болид и фукнционирование команды (140-145 млн). А по новому Договору согласия удар по выпавшей из топ-10 команде даже сильнее: она получит только 10 млн «бонуса за участие» и около 15-17 млн за последнее место.

И если раньше беспокоиться о возможном банкротстве могли скорее маленькие организации, с введением потолка бюджетов внезапно провалиться может кто угодно – и все команды резко запереживали на тему «как бы не оказаться на месте главного аутсайдера».

Причем появление новичка в любом случае оттянет деньги из общего котла призовых – то есть все остальные получат меньше. То же верно и для спонсорских денег – если раньше желающие прийти в «Ф-1» компании делились на 10 команд, теперь их может стать меньше. Следовательно, еще меньше шансов на компенсацию снижения призовых.

«В «Формуле-1» сейчас есть десять очень стабильных и прочно стоящих на ногах команд, и мы теперь не рискуем потерять какие-то команды, в то время как за последние 20 лет в «Ф-1» постоянно была одна или может две команды, ходившие по грани банкротства.

Мне кажется, что некоторые команды оказывают сопротивление приходу «Андретти» исключительно из финансовых соображений – речь идет о перераспределении призового фонда», – говорил шеф «Макларена» Зак Браун.

«С увеличением количества команд неизбежно встанет вопрос распределения призового фонда, – согласился шеф «Ред булл» Кртистиан Хорнер. – Если «Ф-1» действительно хочет видеть в чемпионате больше команд, то именно ей, очевидно, для этого нужно будет сократить свою долю.

Было бы несправедливым ожидать от команд готовности платить за появление в чемпионате новых участников. Ведь это неизменно приведет к возникновению конфликта интересов.

Нужно думать о долгосрочной перспективе. Сейчас впервые на моей памяти все десять команд «Формулы-1» находятся в отличном состоянии. И вместо борьбы за выживание они могут планировать свое будущее – на самом деле думать о будущем, а не беспокоиться о настоящем.

Да, $200 млн – это значительная сумма, но на самом деле, если разделить ее на всех участников, получится не так уж много. И это же однократная выплата, никто не будет платить такие деньги каждый год».

«Все дело в деньгах, – подтвердил Майкл Андретти в интервью Forbes. – В первую очередь все думают о потере десятой части своих призовых, и еще они очень жадно думают о том, что мы заберем всех американских спонсоров. Это все жадность и желание думать только о себе, не смотря на возможности по росте всей серии».

И Андретти действительно прав – но «Ф-1» только второй год как перестала пожирать своих участников и позволила им заниматься бизнесом. Именно поэтому и сам Майкл идет в «Ф-1» сейчас, а не в 2018-м или 2019-м (ведь в том же интервью он признается: идея появилась еще в 2016-м), и команды мечтают сохранить спокойствие: им-то больше не нужен таран для прорубания ворот на рынок Нового Света.

Американских Гран-при и так теперь три – причем два собирают рекордную аудиторию. Новый телеконтракт на показ гонок в США уже заключен на уровне $75 млн в год (самая большая сумма после Великобритании). Даже американский гонщик уже есть в «Уильямсе» – причем, похоже, самый готовый к «Ф-1» из доступных.

Смотрите на ситуацию глазами уже существующих: наконец все стало хорошо, популярность чемпионата и так растет невероятными темпами, так ради чего рисковать?

Если рисковать – то ради большого честного проекта. Даже «Андретти-Кадиллак» сейчас не выглядит таким

Возможная награда всегда должна оправдывать риск – и чем ставки выше (и необязательнее), тем больше должна быть гарантированная награда.

Именно так и видят ситуацию команды «Формулы-1» – потому и хотят удостовериться, что новые проекты приведут своих спонсоров, партнеров и зрителей, а не отберут и переделят уже привлеченных. Оттуда и пристальное внимание к «Андретти» и «Пантере», и огромный скепсис.

Ведь, сказать по правде, оба проекта пока не вызывают реакции «это точно сработает».

Например, «Кадиллак» на объявлении об альянсе с «Андретти» сделал много странных и вызывающих заявлений: пообещал начать с чужими моторами, но затем перейти на «глубокую кооперацию», а также помочь команде всеми своими огромными заводскими мощностями (двумя базами на 4 десятка зданий и 20 тысяч работников) – словно потолка расходов вообще не существует.

Майклу даже пришлось все опровергать – для того он и дал интервью Forbes!

«Кадиллак» просто прилепит шильду на мотор другой марки? Это все слух, это не правда. «Кадиллак» будет очень вовлечен в производство машины.

Если мы выйдем на старт в 2025-м, то нового мотора еще не будет, потому нам потребуется начинать с чем-то, что уже используется сейчас. Зато в 2026-м появится несколько вещей, которые мы сможем сделать с другими производителями моторов. Это будет не просто брендированный двигатель, поскольку внутри заложат интеллектуальную собственность «Кадиллака» – так что точно не просто шильда».

Выходит, американцы собираются либо производить собственные двигатели (но дедлайн о подаче заявки для участия в новом моторном регламенте с 2026-го они пропустили), либо дорабатывать агрегаты другого разработчика. В современной «Ф-1» такого еще не было – и крайне сомнительно, что «Рено», например, пойдет на это при выказывании радости от отсутствия требовательных клиентских команд. А новой «Хонды» в 2025-м еще не будет – пока она контрактным производителем собирает моторы для «Ред Булл».

Потому единственное, что Андретти и «Кадиллак» вызвали такими уверениями – обсуждение среди команд запрета ребрендинга моторов в принципе, чтобы прикрыть американцам возможные маркетинговые лазейки для проката на популярности «Ф-1» за небольшие инвестиции.

Ведь в целом заявления «Андретти-Кадиллака» считаются как «мы даже не пытались разбираться, что там у вас с правилами, а просто создаем благостный фон в прессе».

Что со второй командой – азиатской «Пантерой»? Она примерно в том же состоянии, но с меньшей конкретикой: есть предварительное соглашение на поставку моторов, планы по гоночной академии, начата разработка компьютерных моделей болида и набран базовый персонал. Правда, все работы оставлены из-за ковида, команда не хочет строить собственную базу с аэротрубой, а 70 процентов деталей планируют закупать.

В чем отличие? «Пантера» целит в азиатскую аудиторию – а значит, по логике Андретти, команды могут опасаться, что она уведет у них всех азиатских спонсоров и фанатов.

Оттуда и обсуждение повышения взносов до 600 млн – если уж рисковать, то хотя бы сразу окупить потенциальные издержки. И заодно готовность выложить настолько безумные деньги только за вход в «Ф-1» гарантирует серьезность намерений и наличие заранее просчитанной рабочей программы возврата инвестиций (не факт, что все сработает, но она хотя бы точно будет).

Все-таки сейчас скорее любому новому участнику нужна «Формула-1», а не 10 ее командам нужна новая 11-я.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andreas Beil, Guinness World Records/Keystone Press Agency, Antonin Vincent / Dppi/Dppi , Panoramic/Keystone Press Agency , Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com; Gettyimages.ru/Charles Coates / Stringer, Gregory Shamus, Alex Bierens de Haan / Stringer, Mark Thompson, Clive Mason