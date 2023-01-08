Технический директор «Альпин»: «Отсутствие клиентских команд – огромное преимущество»

Мэтт Харман считает, что разрыв с « » и « » пошел на пользу «Альпин».

«Рено» долгое время была мотористом «Ред Булл» и «Торо Россо» (ныне « »), после чего договорилась с «Маклареном», а с 2021 года поставляет силовые установки лишь собственной команде, которая сегодня называется « ».

Технический директор «Альпин» рассказал, что думает о текущем статусе французского производителя.

«Я считаю, это огромное преимущество, нет отвлекающих факторов. Мы были заводской командой и поставляли моторы клиентам. Это отвлекает, приходится идти на компромиссы в каких-то вещах, чтобы продукт подошел шасси других команд.

Сейчас никаких подобных факторов нет. Здорово, что наши обсуждения посвящены только инженерным принципам, проектированию и архитектуре двигателя, а также тому, насколько он подойдет машине. Ни о каких компромиссах мы не говорим.

Клиентские команды привносят свои идеи. Они предлагают, как адаптировать мотор, и ты тоже можешь чему-то научиться. Иногда часть информации упускается – в том числе это касается надежности. Кроме этого, судя по моему предыдущему опыту, клиенты не всегда используют новейшее оборудование.

Ты можешь узнать что-то новое в плане надежности благодаря тестированию различных образцов, большему пониманию, большему количеству данных, но в конечном счете необходимости в этом нет. Нам удалось решить проблемы к ближайшему сезону.

Порой очень и очень важно протестировать много образцов, так что [отсутствие клиентских команд] стало бы минусом, но свобода мысли и действий с собственной машиной без всяких помех имеет большое значение», – поделился мыслями Харман.

Предполагается, что «Рено» будет сотрудничать с «Андретти», если заявку американской команды одобрят, однако официального подтверждения данной информации нет.

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