Американская команда выносит дверь в «Ф-1»: притащила «Кадиллак» и заложила базу за $200 млн. Соперники насторожились

Пытается пробиться уже 2 года.

Начало января – уже периоид грандиозных новостей для «Формулы-1» и всего автоспорта: американская гоночная компания «Андретти Автоспорт» объявила об объединении с «Кадиллаком» и General Motors для входа в серию 11-й командой.

«Мы чувствуем большую уверенность в том, что сделали очень хорошую попытку выполнить все условия «Ф-1», – заявил владелец компании Майкл Андретти (сам бывший гонщик – чемпион «Индикара» и пилот «Макларена» в 93-м с одним подиумом). – Учитывая прекрасное партнерство с «Кадиллаком», очень-очень скоро окажемся на решетке, когда пройдет процесс выражения заинтересованности.

Все произошло естественным образом. У GM отличные ресурсы и люди, которые способны все ускорить. Мы в прекрасном положении. Появление американского производителя за спиной американской команды с американским гонщиком – будет главной историей года в автоспорте».

Президент Международной автомобильной федерации ФИА Мохаммед бен Сулайем явно считает так же – ведь он тут же отреагировал в соцсетях приветственным обращением:

«Приветствую новость о партнерстве «Кадиллака» и «Андретти». ФИА с нетерпением ждет дальнейших переговоров по поводу процесса выражения заинтересованности в участии в чемпионате мира»

Вообще семья Андретти уже два года пытается попасть в главную серию: собирала под это дело $200 млн через SPAC, пыталась купить «Заубер» и договориться о создании новой команды.

В погоне за местом «Андретти» даже заложил новую базу за $200 миллионов – «больше, чем у «Феррари»: в Фишерсе (штат Индиана, пригород Индианаполиса – столице автоспорта США). Ее планируют ввести в работу с 2025-го.

«Андретти» много лет соревнуется в «Индикаре» и других американских гонках, участвует в «Формуле Е» с 2014-го (даже превратилась в полузаводской коллектив «БМВ») и приобрела славу одной из самых успешных гоночных команд Америки.

Но все равно «Андретти» постоянно натыкалась на сомнения:

Шеф «Мерседеса» Тото Вольфф: «Если говорить о плюсах, то появление настоящей американской команды, с американским гонщиком, пойдет на пользу всем.

Тем не менее, текущий чемпионат предполагает выступления в нем десяти команд-участниц. И призовой фонд разделяется между десятью участниками. За последние десять лет мы все (команды) вложили в этот проект очень значительные суммы. Каждая из представленных здесь команд (Вольфф давал интервью вместе с боссами «Макларена» и «Альпин») за эти годы вложила в развитие своих проектов более миллиарда.

Таким образом, если в чемпионат приходит новая команда, ее появление должно точно способствовать росту «Формулы-1». А как вы докажете, что вы принесете с собой больше денег и общая стоимость серии увеличится?

Если в чемпионат придет 11-я команда, это значит, что прибыль десяти остальных команд упадет на 10 процентов. Если представители новой команды продемонстрируют готовность покрыть расходы (заплатив вступительный взнос в размере $200 млн), то мы все с радостью поддержим такую заявку. Но пока этого не было продемонстрировано.

Это может прозвучать немного сухо, поскольку речь идет исключительно о цифрах, но ценность «Формулы-1» заключается в ограниченном количестве франшиз, их уникальности и мы не хотим разбавлять эту ценность, просто добавляя все новых и новых участников»

Шеф «Макларена» Зак Браун – тоже американец и владелец гоночных команд в сериях Нового Света: «Это было бы здорово и улучшило бы позиции «Формулы-1» здесь [в США]. Но сегодня ни того, ни другого нет – и посмотрите, как «Формула-1» популярна в Америке.

Я бы очень обрадовался, но не думаю, что это необходимо. «Формула-1» и так популярна, поэтому я понимаю людей, когда они говорят о том, что в «Формуле-1» сейчас есть десять очень стабильных и прочно стоящих на ногах команд. и что мы теперь не рискуем потерять какие-то команды, в то время как за последние 20 лет в «Ф-1» постоянно была одна или может две команды, ходившие по грани банкротства.

Мне кажется, мы вполне можем увеличить число участников до двенадцати команд – если это будут качественные команды с необходимым количеством ресурсов, которые внесут вклад в дальнейший рост «Формулы-1».

Что касается конкретно заявки Майкла Андретти, то я не удивлен тому, что в некоторых командах очень эгоистично смотрят на вещи – на то, что должно происходить в гонках, а что нет. Вряд ли в этом есть что-то новое. Понятно, что Майкл очень хочет прийти в «Формулу-1». Сначала он был близок к сделке с «Альфа Ромео», а теперь подал заявку на создание собственной команды.

Мне кажется, что некоторые команды оказывают сопротивление приходу «Андретти» исключительно из финансовых соображений – ведь в конечном счете речь идет о перераспределении призового фонда. Команде «Андретти» придется сразу выписать довольно солидный чек (выплатив вступительный взнос в размере $200 млн). А это значит, что размытие призового фонда и потенциальные финансовые потери команды могут понести не сразу. И мне кажется, что к тому времени, когда это случится, команда «Андретти» может внести в развитие «Формулы-1» гораздо больше – например, благодаря приходу этой команды может вырасти телеконтракт на показ гонок в США.

Так что с точки зрения экономический ситуации в долгосрочной перспективе все в любом случае должно быть нормально. Поэтому мы поддерживаем появление в «Формуле-1» новой, одиннадцатой команды, если она будет высококлассной и качественной».

Шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер: «С увеличением количества участников неизбежно будет возникать вопрос того, как это повлияет на распределение призового фонда? Ведь деньги в любом случае будут очень важным фактором. Лично я скорее вижу это вопросом с промоутерам – если они действительно хотят видеть в чемпионате больше команд, то именно им, очевидно, для этого нужно будет сократить свою долю получаемого призового фонда.

Было бы несправедливым ожидать от команд готовности платить за появление в чемпионате новых участников. Ведь это неизменно приведет к возникновению конфликта интересов.

Нужно думать о долгосрочной перспективе. Сейчас впервые на моей памяти все десять команд «Формулы-1» находятся в отличном состоянии. И вместо борьбы за выживание они могут планировать свое будущее – на самом деле думать о будущем, а не беспокоиться о настоящем.

Да, $200 млн – это значительная сумма, но на самом деле, если разделить ее на всех участников, получится не так уж много. И это же однократная выплата, никто не будет платить такие деньги каждый год».

Шеф «Ф-1» Стефано Доменикали: «Как и всегда, во всем нужно искать оптимальный баланс. Вам нужно видеть и учитывать все факторы. Увеличение количества пилотов, участников…думаю, в конечном счете существует предел, который не стоит пересекать.

Думаю, что в контексте увеличения количества участников должна происходить оценка устойчивости положения команды. И нужно сделать так, чтобы «Формула-1» не была перегружена слишком большим количеством участников. Так что с точки зрения расстановки приоритетов я бы сказал, что сегодня в этом (увеличении количества команд) для «Формулы-1» нет необходимости.

Мы не видим проблемы в том, чтобы добавить еще одну команду, если это сделает гонки интереснее. Мы изучаем все возможности. И если появятся достойные кандидаты, которые будут готовы обсудить с нами участие в чемпионате, мы готовы обсудить с ними этот вопрос. Но мы никуда не спешим».

«На мой взгляд, наличие крупных автопроизводителей в гоночной серии – это здорово, однако крупные автопроизводители приходят и уходят, причем постоянно, – уверял Майкл Андретти. – Тогда о какой стабильности тут можно говорить?

С другой стороны у нас есть чисто гоночные команды – с людьми, которые занимаются гонками всю свою жизнь. И с ними вы понимаете, что они будут выступать и через 20 лет. Можно посмотреть на «Уильямс», «Макларен», другие подобные команды. И посмотреть на производителей, которые приходят в чемпионат, но уйти из него могут вообще в любой момент».

Тем не менее, Майкл Андретти все-таки согласился с доводами соперников и серии – нашел партнера в лице «Кадиллака».

«Одним из главных вопросов был: «Что Андретти принесет на вечеринку?» Ну, мы приводим одного из самых больших автопроизводителей мира. Мы чувствовали, что эту графу мы еще не заполнили, но теперь птичка стоит. Думаю, мы несем невиданное количество поддержки в «Формулу-1», и теперь любому сложно с этим спорить».

Наконец сомнения должны исчезнуть – или нет?

Сомнительность сделки с GM: моторы планируются чужие, нет ясности по их производителю

Больше всего всех волнует вопрос: «с чего американский автопроизводитель-гигант без какого-то либо интереса к «Ф-1» на предыдущих стадиях вдруг подорвался и решил туда идти?»

И он абсолютно логичен – ведь о планах по приглашению «Кадиллака» не было ни слова последние… Никогда. Фигурировали «Порше», «Форд» и даже «Хендэ», но уж никак не GM. Объявление действительно случилось слишком внезапно – оттуда и подозрения.

Особенно с учетом объявления в 2020-м о полном переходе на производство электрокаров к 2035-му и признания: у альянса уже есть сделка (или предметный договор о ней) с другим поставщиком моторов.

«У нас есть подписанное соглашение с поставщиком силовых установок на начальном этапе. По мере продвижения вперед мы привнесем свой опыт, чтобы в будущем тоже что-то создавать», – туманно заявил президент General Motors Марк Ройс.

«Мотор – нечто, о чем мы поговорим позже. Это будет больше коллаборация с другим производителем», – ничуть не конкретнее пояснил Андретти.

И правда, контракт с «Рено» предметно обсуждался раньше – переговоры подтверждал исполнительный директор французской корпорации Лука де Мео.

Однако не совсем понятно, как американцы собираются уговаривать гордых французов всего на один-два года, а затем переходить на более глубокую коллаборацию либо собственную технику – ведь «Рено» не скрывает, что рада отказу от работы с «Ред Булл» именно по причине отпадения необходимости под кого-то подстраиваться.

Оттого в журналистской среде сразу же возникла версия с «Хондой» – ведь японцы вновь подали заявку на участие в роли моториста с 2026-го, а сейчас все еще собирают двигатели для «Ред Булл».

Тем не менее, в «Индикаре» они противостоят друг другу (а ведь там всего два производителя моторов), да и в остальном все их взаимодействие связано с совместной разработкой топливных ячеек на водороде и электромотров.

В любом случае, этот план слегка отличается от высказанного в пресс-релизе намерения создать «американскую команду с американским производителем». Больше похоже на маркетинговую историю вроде брендинга «Заубера» под «Альфа Ромео» (от итальянского производителя – только шильда) или «Астон Мартин» (по сути старый «Рейсинг Пойнт» без реальной заводской поддержки – хотя новую навороченную базу уже строят).

Как же тогда американский альянс пытается убедить «Ф-1» в серьезности намерений?

Очень много комплиментов «Формуле-1» как мировому бренду и рассказов о планах по созданию крутого образа «Кадиллака».

«Поскольку мы расширяем «Кадиллак» до глобального бренда и ведем в те места, где долго не были или никогда не появлялись, «Ф-1» предлагает экспансию для такого растущего бренда, – объяснил Ройс. – «Ф-1» – важная составляющая. «Индикар» и серия гонок на спорткарах IMSA тоже важны. Мы продолжим все поддерживать для позиционирования бренда.

Как и «Формула-1», «Кадиллак» тоже расширяет глобальное присутствие. Фактически «Кадиллак» прямо сейчас – один из самых быстрорастущих люксовых брендов мира. Вы могли это видеть в наших недавних отчетах по продажам».

В самом деле: за 24 часа до заявления «Андретти» GM опубликовал отчет, по которому отобрал у «Тойоты» первое место по продажам в США за год. А продажи «Кадиллака» на четвертый квартал выросли на 75%.

«В течение всего пары недель «Кадиллак» начнет путешествие по возвращению на «Ле-Ман» с «24 часов Дайтоны». Гоняя в IMSA, WEC и «Ф-1», «Кадиллак» получит шанс показать его технологии и инновации против лучших международных люксовых брендов», – заявил Ройс.

Звучит так, словно GM вообще собирается идти в Гран-при целой заводской командой с полной поддержкой и бюджетами на сотни миллионов! Но при этом Ройс признал: переговоры велись аж 4 месяца, а инициатором выступил не производитель?:

«Однажды GM был бы счастлив попасть в «Ф-1». По многим причинам было довольно сложно сделать это в прошлом. Из-за лидерства, количества требуемых денег в тот момент, состояния экономики или положения компании. Теперь же возможность и Майкл оказались очень, очень важными для нас. Мы не искали все это специально, но Майкл ворвался. Я лично улетел на луну от радости, и все получилось очень естественно.

Это будет больше, чем просто партнерство: GM предоставит «Андретти» техническую поддержку по части развития аэродинамического обвеса, шасси, технологий турбонаддува и внутреннего сгорания на базе в Уоррене в Мичигане. Также и поддержку гоночного технического центра в Шарлотте в Северной Каролине.

Наше участие в программе будет больше, чем окраска ливреи в цвета «Кадиллака». У GM много первоклассных инженерных ресурсов и возможного ценного вклада».

Насколько это правда? В Уоррене действительно большая база на 38 зданий и 20 000 работников, а база в Шарлоте совершенно новая и обслуживает программы в «Индикаре» и NASCAR. Вот только все они и близко не стыкуются с технологиями «Ф-1»: GM просто не гоняется в сериях с такими гибридными моторами, и их экспертиза по «сгоранию и турбо» потому не слишком конкретна – особенно с учетом контракта со сторонним производителем двигателей.

Идея помощи с аэрообвесом и шасси тоже круто выглядит только на бумаге: в эпоху потолка расходов невозможно будет использовать все мощности двух баз на полную, даже если их отдадут целиком под «Ф-1». К тому же, у «Андретти» готовится свой завод, а еще Майкл пообещал открыть под Гран-при логистическую базу в Европе для удобных переездов и сборки машин команды и машин между гонками.

Выходит, что под потолок в $140-150 млн нужно вместить работу четырех баз, три из которых – огромные и совершенно новые. Причем они будут раздельно работать над разными частями машин, производиться это будет в отрыве от проектирования, а собираться – вообще в другой части света вместе со сторонними моторами.

Сильно напоминает структуру еще одной американской команды – «Хааса», только у него вместо «поддержки» GM арендованные у «Феррари» офисы, инженеры и штаб в Маранелло. И нет шильды крупного автопроизводителя.

Потому по заявлениям сторон пока выходит больше маркетинговая история взаимопомощи «имя и влиятельность GM для помощи в получении места в «Ф-1» в обмен на грандиозную недорогую маркетинговую площадку».

Теперь понятно, почему «Ф-1» так сдержанно отреагировала:

«К проекту «Ф-1» в данный момент приковано большое внимание. Продолжаются некоторые переговоры, не столь заметные как другие. Мы все хотим, чтобы чемпионат по-прежнему заслуживал доверия и оставался стабильным, и всем заинтересованным сторонам нужно оценить любого нового участника на соответствие данным целям. Любого нового участника должны одобрить и «Ф-1», и ФИА»

Процесс создания 11-й команды явно сдвинулся с мертвой точки: ставки подняты как никогда высоко. Президент ФИА бен Сулайем обрушился на сдержанную реакцию серии неожиданно резко:

«Удивляет, что есть некоторая негативная реакция на новость о «Кадиллаке» и «Андретти». В прошедшие годы ФИА принимала заявки от успешных организаций, которые были меньше. Мы должны поощрять потенциальных участников, которые представляют глобальных автопроизводителей вроде General Motors и таких чистокровных гонщиков как «Андретти», а также другие. Интерес от команд на растущих рынках добавляет многообразия и способствует широкой привлекательности «Ф-1».

Решать будет все же Комиссия «Ф-1» – где у ФИА только свой представитель наравне с представителями всех команд, самой серии, нескольких ключевых технических партнеров и «заинтересованных лиц». Потому процесс изучения заявок вполне может растянуться на ближайшие полгода минимум – и даже в случае принятия новичка он просто не успеет подготовить машину к 2024-му (по сути ей нужно заниматься уже в июле).

Но, кажется, расширение «Формулы-1» все-таки неизбежно – правда, не раньше 2025-го.

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic, IMAGO/Eibner/Memmler, HOCH ZWEI, IMAGO/JULIEN DELFOSSE, Panoramic/Keystone Press Agency, Dppi; Andretti Autosport; East News/BILL PUGLIANO/Getty AFP