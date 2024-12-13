Ксения Шойгу о российских триатлонистах на Олимпиаде-2028: «Будем бороться за призы, у нас хорошие шансы. Спортсмены заряжены на все 100%»
Ксения Шойгу считает, что российские триатлонисты поборются за медали Игр-2028.
«Конечно, готовимся и участвуем в мировых сериях, набираем очки, занимаем достаточно хорошие места. У нас хорошие, на мой взгляд, шансы. Будем бороться за призы, будем бороться за пьедестал, абсолютно убеждена, что спортсмены заряжены на все сто процентов», – сказала Шойгу, которая возглавляет Федерацию триатлона России.
Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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