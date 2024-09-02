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Паратриатлонист Чеботарев о заплыве в Сене: «Течение хорошее, вода приятная. Счастлив, что выступил в Париже»

Паратриатлонист Виктор Чеботарев остался доволен заплывом в Сене

Спортсмен остался вне борьбы за медали на Паралимпиаде из-за инцидента с велосипедом – на дороге он пробил колесо.

– Как Сена?

– Река как река, ничего серьезного.

– Вас не беспокоило качество воды?

– Нет, надо было просто работать. Течение хорошее, вода приятная.

– Вы получили приглашение на Паралимпиаду, можно сказать, в последний момент. Как это было?

– Это было неожиданно, очень счастлив, что выступил здесь, – сказал Чеботарев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
река Сена
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