Паратриатлонист Чеботарев о заплыве в Сене: «Течение хорошее, вода приятная. Счастлив, что выступил в Париже»

Паратриатлонист Виктор Чеботарев остался доволен заплывом в Сене

Спортсмен остался вне борьбы за медали на Паралимпиаде из-за инцидента с велосипедом – на дороге он пробил колесо.

– Как Сена?

– Река как река, ничего серьезного.

– Вас не беспокоило качество воды?

– Нет, надо было просто работать. Течение хорошее, вода приятная.

– Вы получили приглашение на Паралимпиаду, можно сказать, в последний момент. Как это было?

– Это было неожиданно, очень счастлив, что выступил здесь, – сказал Чеботарев.