Триатлон на Олимпиаде может пройти в формате дуатлона из‑за качества воды в Сене

Теги Олимпиада-2024 World Triathlon Триатлон

Триатлон на Олимпиаде-2024 в Париже может пройти в формате дуатлона из‑за качества воды в реке Сене.

Об этом сообщила глава Международного союза триатлона (World Triathlon). Ранее мужские старты перенесли с 30 на 31 июля из-за плохого качества воды после дождей.

«Соревнования могут пройти в формате дуатлона. К сожалению, нам и раньше приходилось менять формат, чтобы не отменять соревнования. Потому что без проведения соревнований нельзя вручить медали.

Для спортсменов – это часть профессии. Они должны уметь приспосабливаться.

Наша основная цель – провести соревнования. И наши спортсмены хотят выступить на Олимпиаде. Я не думаю, что это несправедливо. Это просто несколько другой формат», – сказала Касадо на пресс‑конференции.

Триатлон состоит из плавания, езды на велосипеде и бега. Дуатлон не включает в себя плавание и не является олимпийской дисциплиной.

Триатлон на Олимпиаде все-таки перенесли! Оказывается, Сена опасна не только грязной водой

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35 комментариев
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Конечно, так облажаться - это прям надо уметь! С каким пафосом ее типа чистили за кучу денег, мэра отправили купаться, и теперь отменять заплыв.
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-5
+29
А представляете да, как изгалялись бы "борцуны с кровавым" режимом и сколько бы статей было на Спортсе будь такое в России. Хотя нет, у нас такого бы не было. Что-что а торговать лицом на весь мир и умереть, но сделать у нас прекрасно умеют.
+35
-13
+22
Легким движением руки триатлон превращается в элегантный (нет) дуатлон
+15
-1
+14
А вот у кого плавание сильнейшая дисциплина и именно на плавание рассчет. Что им делать?
+13
0
+13
🤣🤣🤣 а дуатлон в случае чего может пройти в формате монотлона🤣🤣🤣
+11
0
+11
гениальная подготовка к проведению соревнований
+8
0
+8
А если велики сломаются, то будет просто тлон. Бег. Хотя - если будут дожди, то и бегать не будут - можно, например, в рандомайзере в вк определить победителя
+8
0
+8
Ответ Reyz
А вот у кого плавание сильнейшая дисциплина и именно на плавание рассчет. Что им делать?
Ждать еще 4 года
+7
0
+7
Ответ Дизайнер
В России бы отправили плыть в грязную воду, лишь бы сохранить лицо. Людей ни своих, ни чужих не ценят у нас. Это конечно провал и позор, но организаторы признали ошибку и заботяться о спортсменах. В этом им большой плюс.
Бог мой, вам реально … все Божья роса. В России провели зимние ОИ в тропиках и реализовали ВСЕ дисциплины! А здесь косяк на косяке, но зато - извинились! Болтать - не мешки ворочать, знаете такое?
+6
0
+6
Возможно, в традициях олимпийских богов - надо было принести жертву богине Сены - Секване. Я даже знаю подходящих кандидатов - ряженую братию с церемонии открытия.
+5
0
+5
Ответ SlanselaP
А представляете да, как изгалялись бы "борцуны с кровавым" режимом и сколько бы статей было на Спортсе будь такое в России. Хотя нет, у нас такого бы не было. Что-что а торговать лицом на весь мир и умереть, но сделать у нас прекрасно умеют.
Гостю все, себе ничего
+5
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+4
Позорище прям) даже смешно
+3
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+3
Ответ Игорь М.
🤣🤣🤣 а дуатлон в случае чего может пройти в формате монотлона🤣🤣🤣
А может и просто в камень-ножницы-бумага сыграют и разойдутся)
+3
0
+3
Вот это поворот! Получается мэр Парижа зря в Сену ныряла?)))
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0
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😂😂😂😂
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+3
Ну это прям большой косяк. Посмотрим какой будет хейт в сторону Франции после такого. А хейт они заслужили
+5
-2
+3
Ответ Дизайнер
В России бы отправили плыть в грязную воду, лишь бы сохранить лицо. Людей ни своих, ни чужих не ценят у нас. Это конечно провал и позор, но организаторы признали ошибку и заботяться о спортсменах. В этом им большой плюс.
Конечно провели бы в болотах Сибири. На радость хейтерам. Только вот в России всегда проводили крупные мероприятия, от которых люди от счастья плакали, что всё закончилось. А лягушки, уже не однократно успели обкакаться, за 4 дня .
+2
0
+2
МОК как-то предъявит французом? Ведь это их политическая инициатива провести заплывы в Сене. Они забили на спортсменов для которых это один из важнейших стартов в жизни
+2
0
+2
Можно вообще провести соревнования по индор-триатлону, как это было во время ковида. Плавательный этап провести в бассейне, а вело и беговой - на тренажерах. Я кстати не удивлюсь, если на ОИ такой формат и закрепится в итоге ))
+2
0
+2
Гыыыыы ))
+2
0
+2
Ответ SlanselaP
А представляете да, как изгалялись бы "борцуны с кровавым" режимом и сколько бы статей было на Спортсе будь такое в России. Хотя нет, у нас такого бы не было. Что-что а торговать лицом на весь мир и умереть, но сделать у нас прекрасно умеют.
Сейчас либерахи придумают куча оправданий)))
+10
-9
+1
в Бруно Сенне
+1
0
+1
- Насяйника, я сена цистил, цистил - сиравно грязный.
- Идиоты, это сенО! Чистить надо было Сену!!!
+1
0
+1
Можно, в принципе, на подтягивание заменить
+1
0
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Сейчас Губерниев скажет, что плавание в принципе не такая важная часть триатлона
+1
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+1
Короче oneтлон и никаких гвоздей
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Кто доплывет до финиша, тот участвовал в трматлоне. Кто не доплывет - в дуатлоне.
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Ответ SP M
Вот это поворот! Получается мэр Парижа зря в Сену ныряла?)))
Не зря, теория Дарвина работает
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Ответ Reyz
А вот у кого плавание сильнейшая дисциплина и именно на плавание рассчет. Что им делать?
Переходить в плавание😅
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Ответ Араик Оганесян
А если велики сломаются, то будет просто тлон. Бег. Хотя - если будут дожди, то и бегать не будут - можно, например, в рандомайзере в вк определить победителя
Тлен))
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