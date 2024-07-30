Соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 перенесены из-за качества воды в Сене

Теги Олимпиада-2024 World Triathlon Триатлон

Расписание триатлона на Играх-2024 изменено из-за качества воды в Сене.

Изначально мужчины должны были разыграть комплект медалей 30 июля, женщины – 31 июля. Этап плавания пройдет в Сене, но из-за качества воды в реке соревнования пришлось перенести.

Теперь оба комплекта в личных дисциплинах разыграют 31 июля.

«Перед обоими заплывами пройдет тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания. Первоначальный резервный день 2 августа также остается в силе.

Оргкомитет Игр и World Triathlon вновь отмечают, что приоритетом является здоровье спортсменов. Тесты, проведенные сегодня в Сене, выявили уровень качества воды, который не дает достаточных гарантий для проведения соревнований.

Несмотря на улучшение качества воды в последние часы, показатели в некоторых точках маршрута плавания все еще превышают допустимые пределы», – сообщили в Международном союзе триатлона.

«Это похоже на издевательство». Сена – грязная и срывает Олимпиаду

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42 комментария
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Ответ Belyaevo
Побережья у Франции много. Надо было зачем-то уперется и устраивать показательное купание в грязной реке. Условный Гавр был бы многим лучше.
"Гавр Кузяева", подправлю
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Побережья у Франции много. Надо было зачем-то уперется и устраивать показательное купание в грязной реке. Условный Гавр был бы многим лучше.
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в чем была проблема изначально проводить этап за пределами Парижа? Ведь можно же найти места, которые лучше подходят для плавания на открытой воде. Из-за политики мэрии Парижа страдают спортсмены
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никогда еще триатлон не привлекал столько внимания, как на Олимпиаде в Париже
+16
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+15
До старта ОИ: всё под контролем, вода почти в норме
Старт ОИ: приехал миллиард туристов и спортсменов, проплыло 9000 пароходов на открытии
Триатлон переносится, ищем причину загрязнения воды. Форс-мажор
+13
-3
+10
Это просто позорище. Можете минусовать, но я не могу представить, чтобы такое произошло в России, у нас в лепёшку разобьются, но товар лицом обеспечат, если на тебя мир смотрит
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+7
Ответ <Inter>
в чем была проблема изначально проводить этап за пределами Парижа? Ведь можно же найти места, которые лучше подходят для плавания на открытой воде. Из-за политики мэрии Парижа страдают спортсмены
длина реки 776 км)) но хочется прямо в городе!
+7
0
+7
Я понять не могу - вода за один день очиститься может?
+7
-1
+6
Ответ aLx
Позорище это когда чужим картинку, а своим пенсионный возраст. Но таких как ты похоже это устраивает больше, чем честная попытка провести красивый этап.
Честная попытка провести красивый этап) самому-то не смешно? Перестарался явно.
+5
0
+5
Так вроде бы был запасной вариант. Или это он и есть?)
+4
-1
+3
Ответ Александр Марилов
"Гавр Кузяева", подправлю
Гавриил Гордеев, подправлю.
+6
-3
+3
Ответ Wokulski
А вот интересно, по реке плывут по течению или против..?
Вы пробовали плавать против течения в реке? Это очень тяжело. А на быстринах попросту невозможно.
+1
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+1
Найс чиновники 1,5 лярда попелили резервуар построили, отменяйте уже и пусть мок дальше как престарелые воры выглядит, согласовали, врали всем насчет качества воды, пройти путь позора до конца
+2
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Ещё 1,5 млрд?
+1
0
+1
Ответ <Inter>
в чем была проблема изначально проводить этап за пределами Парижа? Ведь можно же найти места, которые лучше подходят для плавания на открытой воде. Из-за политики мэрии Парижа страдают спортсмены
Понтануться захотелось. И деньги попилить.
+6
-5
+1
Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
Сколько тебе платят за комментарии на спортсе мне интересно. Один политсрач тут разводишь.
+2
-1
+1
Ответ Александр Марилов
"Гавр Кузяева", подправлю
Да и Париж, если честно, Сафронова. Непонятно почему этот аспект не указывается в названии Олимпиады.
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Ответ Родион Горбачев
Чего тебя, дурика, минусовать)
Значит можно тебя, минусовать
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Ответ or.om
Почему только триатлон фигурирует? Плавание на открытой воде тоже существует
Оно по расписанию 8-9 августа.
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Ответ Alex Tarakanoff
Я понять не могу - вода за один день очиститься может?
Что для Вас значит очиститься? И где вы это слово в новости увидели? Чётко же написано, что уровень качества воды в некоторых местах ниже нормы, да он может прийти в норму и за несколько часов, если дождей не будет, так как вода в реке проточная. Хотя если в целом оценивать, то очень сомнительно изначально было проводить соревнования в реке, в которой купаться запрещено уже лет 100)
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Ответ Alex Tarakanoff
Я понять не могу - вода за один день очиститься может?
да, если смешать химикаты нужные
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Ответ Alex Tarakanoff
Я понять не могу - вода за один день очиститься может?
Если дождей по реке не будет, то не просто может, а точно станет чище. И Вам советую в реках и морях, особенно рядом с крупными населёнными пунктами не купаться
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Ответ Belyaevo
Побережья у Франции много. Надо было зачем-то уперется и устраивать показательное купание в грязной реке. Условный Гавр был бы многим лучше.
Это парижская(!) олимпиада, не тупи🤦‍♂️
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Воды во Франции дофига, но для триатлона выбрали одну из самых засранных рек. Организация "на высоте".
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Всем жителя Парижа необходимо на время олимпиады запретить ходить по большому и малому, а то триатлонисты во всем этом по уши.
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Почему только триатлон фигурирует? Плавание на открытой воде тоже существует
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эта новость здесь будет каждое утро до ноября
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Хлоркой надо . Хло-ро-чкой. Один хрен там из животного мира только кишечная палочка.
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А что случилось?
Пусть лезут в говнотечку и не ноют.
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В Ницце или Монако нельзя было провести?
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