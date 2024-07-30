Соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 перенесены из-за качества воды в Сене
Расписание триатлона на Играх-2024 изменено из-за качества воды в Сене.
Изначально мужчины должны были разыграть комплект медалей 30 июля, женщины – 31 июля. Этап плавания пройдет в Сене, но из-за качества воды в реке соревнования пришлось перенести.
Теперь оба комплекта в личных дисциплинах разыграют 31 июля.
«Перед обоими заплывами пройдет тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания. Первоначальный резервный день 2 августа также остается в силе.
Оргкомитет Игр и World Triathlon вновь отмечают, что приоритетом является здоровье спортсменов. Тесты, проведенные сегодня в Сене, выявили уровень качества воды, который не дает достаточных гарантий для проведения соревнований.
Несмотря на улучшение качества воды в последние часы, показатели в некоторых точках маршрута плавания все еще превышают допустимые пределы», – сообщили в Международном союзе триатлона.
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Пусть лезут в говнотечку и не ноют.