Олимпиада-2024, 30 июля, все медали дня: будет разыграно 11 комплектов наград

30 июля на Олимпиаде в Париже будет разыграно 11 комплектов медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

30 июля

Стрельба

Микст, пневматический пистолет, 10 м

11:00

Мужчины, трап

16:30

Настольный теннис

Микст

15:30

Дзюдо

Мужчины, до 81 кг

18:38

Женщины, до 63 кг

19:09

Спортивная гимнастика

Женщины, командное многоборье

19:15

Регби-7

Женщины

20:45

Фехтование

Женщины, командная шпага

21:30

Плавание

Женщины

100 м, спина

21:57

Мужчины

800 м, вольный стиль

22:03

Эстафета 4×200 м, вольный стиль

22:59

Соревнования мужчин в триатлоне перенесены на завтра из-за загрязнения Сены.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.