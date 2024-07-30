Олимпиада-2024, 30 июля, все медали дня: будет разыграно 11 комплектов наград
30 июля на Олимпиаде в Париже будет разыграно 11 комплектов медалей.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
30 июля
Стрельба
Микст, пневматический пистолет, 10 м
11:00
Мужчины, трап
16:30
Настольный теннис
Микст
15:30
Дзюдо
Мужчины, до 81 кг
18:38
Женщины, до 63 кг
19:09
Спортивная гимнастика
Женщины, командное многоборье
19:15
Регби-7
Женщины
20:45
Фехтование
Женщины, командная шпага
21:30
Плавание
Женщины
100 м, спина
21:57
Мужчины
800 м, вольный стиль
22:03
Эстафета 4×200 м, вольный стиль
22:59
Соревнования мужчин в триатлоне перенесены на завтра из-за загрязнения Сены.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.