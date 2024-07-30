Олимпиада-2024, 30 июля, все медали дня: будет разыграно 11 комплектов наград

Теги плавание спортивная гимнастика регби-7 Олимпиада-2024 Водные виды

30 июля на Олимпиаде в Париже будет разыграно 11 комплектов медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

30 июля

Стрельба

Микст, пневматический пистолет, 10 м

11:00

Мужчины, трап

16:30

Настольный теннис

Микст

15:30

Дзюдо

Мужчины, до 81 кг

18:38

Женщины, до 63 кг

19:09

Спортивная гимнастика

Женщины, командное многоборье

19:15

Регби-7

Женщины

20:45

Фехтование

Женщины, командная шпага

21:30

Плавание

Женщины

100 м, спина

21:57

Мужчины

800 м, вольный стиль 

22:03

Эстафета 4×200 м, вольный стиль

22:59

Соревнования мужчин в триатлоне перенесены на завтра из-за загрязнения Сены.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

5 комментариев
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Sports такой sports… Ну можно же было написать хотя бы кто участвует) Например, в полуфиналах регби-7 играют Канада-Австралия и США-Новая Зеландия.
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Сегодняшний триатлон из расписания убрали.
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Допущенные, вперёд ! Возьмём хоть одну 🏅!
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Когда уже Шахматы сделают одимпийским видом!?Скейтбордщиков допустили,глядишь, скоро начеканивание мяча сделают олимпиймким видом.
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А что Китай уехал с олимпиады?
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