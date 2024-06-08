Ксения Шойгу: «Если результаты анализов воды в Сене не будут соответствовать стандартам, водный этап триатлона на ОИ может быть отменен»

Теги Париж-2024 Ксения Шойгу Триатлон

Ксения Шойгу считает, что водный этап соревнований по триатлону на ОИ может быть отменен.

Этап планируется провести на Сене. Купание в этой реке официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но к открытию Олимпиады в Париже ее собираются очистить.

«На стартах такого уровня обеспечение безопасности – один из краеугольных камней. Спортсмены живут своим видом спорта, для них любая травма – потеря времени и ресурса, а для страны – риск не получить медаль.

Триатлон – вид спорта, в котором присутствует вода, мы на любом соревновании сдаем ее на лабораторный анализ. По результатам этого анализа становится ясно, будет ли введена водная дисциплина или она, возможно, будет проходить в другом месте.

Для меня абсолютно очевидно, что мировая федерация, с которой у нас замечательные отношения, примет правильное решение по результатам анализов воды. Если они не будут соответствовать установленным стандартам, то водный этап может быть отменен», – сказала глава Федерации триатлона России.

2 комментария
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Триатлон без водного этапа? Такой себе триатлон
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Тебе бы с папой лучше в Москву речку нырнуть, желательно без акваланга
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