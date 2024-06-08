Ксения Шойгу: «Если результаты анализов воды в Сене не будут соответствовать стандартам, водный этап триатлона на ОИ может быть отменен»

Ксения Шойгу считает, что водный этап соревнований по триатлону на ОИ может быть отменен.

Этап планируется провести на Сене. Купание в этой реке официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но к открытию Олимпиады в Париже ее собираются очистить.

«На стартах такого уровня обеспечение безопасности – один из краеугольных камней. Спортсмены живут своим видом спорта, для них любая травма – потеря времени и ресурса, а для страны – риск не получить медаль.

Триатлон – вид спорта, в котором присутствует вода, мы на любом соревновании сдаем ее на лабораторный анализ. По результатам этого анализа становится ясно, будет ли введена водная дисциплина или она, возможно, будет проходить в другом месте.

Для меня абсолютно очевидно, что мировая федерация, с которой у нас замечательные отношения, примет правильное решение по результатам анализов воды. Если они не будут соответствовать установленным стандартам, то водный этап может быть отменен», – сказала глава Федерации триатлона России.