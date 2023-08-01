«Моя вера сильнее любого страха». Дамар Хэмлин, перенесший на поле остановку сердца, вернулся к тренировкам

Перенесший остановку сердца игрок в американский футбол Дамар Хэмлин вернулся к тренировкам.

«В амфуте нельзя выходить на поле с нерешительностью. Если вы это делает, вы подвергаете себя большей опасности. Я сделал выбор играть.

Я испытываю тысячу эмоций. Я не боюсь сказать, что немного напуган. Но моя сила кроется в моей вере, и моя вера сильнее любого страха», – сказал Хэмлин репортерам после первой тренировки в щитках.

3 января игрок «Баффало» Хэмлин потерял сознание в игре с «Цинциннати Бенгалс», упав после столкновения с игроком соперников. Пострадавшему сделали сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу в критическом состоянии. Спортсмен перенес остановку сердца и несколько дней находился на искусственной вентиляции легких.

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