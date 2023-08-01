«Моя вера сильнее любого страха». Дамар Хэмлин, перенесший на поле остановку сердца, вернулся к тренировкам

Теги происшествия НФЛ Баффало Дамар Хэмлин Американский футбол

Перенесший остановку сердца игрок в американский футбол Дамар Хэмлин вернулся к тренировкам.

«В амфуте нельзя выходить на поле с нерешительностью. Если вы это делает, вы подвергаете себя большей опасности. Я сделал выбор играть.

Я испытываю тысячу эмоций. Я не боюсь сказать, что немного напуган. Но моя сила кроется в моей вере, и моя вера сильнее любого страха», – сказал Хэмлин репортерам после первой тренировки в щитках. 

3 января игрок «Баффало» Хэмлин потерял сознание в игре с «Цинциннати Бенгалс», упав после столкновения с игроком соперников. Пострадавшему сделали сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу в критическом состоянии. Спортсмен перенес остановку сердца и несколько дней находился на искусственной вентиляции легких.

Жуть на поле: у 24-летнего игрока НФЛ остановилось сердце после столкновения

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий