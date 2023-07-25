Марк Селби был эвакуирован из-за лесных пожаров на Родосе: «Молимся, чтобы все вернулись домой в целости и сохранности»

Теги происшествия Марк Селби снукер Бильярд

Чемпион мира по снукеру Марк Селби был эвакуирован из-за лесных пожаров на Родосе.

Как сообщает The Sun, англичанин находился на греческом острове вместе с семьей – сейчас их доставили в безопасное место. Из-за стихийного бедствия Родос уже покинули не менее 20 тысяч туристов и местных жителей.

«Вау, даже не знаю, с чего начать! Во-первых, просто хочу сказать огромное спасибо местным жителям Родоса за помощь – даже не могу выразить, насколько я благодарен за вашу доброту.

Сейчас мы благополучно вернулись домой! Молимся, чтобы все вернулись домой в целости и сохранности», – написал Селби в твиттере.

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