Монфис завершит карьеру в 2026 году

Гаэль Монфис объявил, что завершит карьеру после «Мастерса» в Париже-2026.

«Впервые я взял ракетку в руки в два с половиной года, а профессионально начал играть в 18. Сейчас, спустя месяц после моего 39-го дня рождения, хочу сообщить: следующий год станет для меня последним в качестве профессионального теннисиста.

Возможность превратить страсть в профессию – это привилегия, которой я дорожил в каждом матче и каждом мгновении своей 21-летней карьеры. Несмотря на то, что эта игра значит для меня очень много, я совершенно спокойно отношусь к своему решению завершить теннисную карьеру в конце сезона 2026 года», – написал француз в соцсети.

За карьеру экс-шестая ракетка мира Монфис выиграл 13 титулов, из них три – категории ATP 500. Также он проиграл 22 финала на уровне ATP (три из них на «Мастерсах»). Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» – полуфинал «Ролан Гаррос»-2008 и US Open-2016.