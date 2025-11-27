Музетти о Синнере: «Он не враг, который перекрывает мне воздух – он чемпион, который указывает путь»

Музетти: Синнер не враг, который перекрывает мне воздух.

Восьмая ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал соперничество с Янником Синнером.

– Впереди вас Синнер. Италия любит доводить противостояния до крайности.

– К счастью, впереди меня Синнер. Я никогда не скажу «к сожалению». Не существует соперничества такого рода – раздувать напряженность в спорте, в котором и так ее много, не нужно.

И потом, Янник рядом со мной. Он не враг, который перекрывает мне воздух – он чемпион, который указывает путь. Это точка отсчета. Он отличается от меня? Конечно. Он более мощный, крепкий, стабильный. Но я не считаю недостатком то, что мы играем в одно время. Хотел бы я иметь немного его качеств? Да, при максимальном уважении наших различий. Мы идем по разным, но параллельным рельсам. Каждый взрослеет в свое время, и нам обоим пришлось выдерживать давление, потому что на нас всегда возлагали большие ожидания.

