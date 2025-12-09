  • Спортс
Алькарас после матча с Фонсекой в Майами: «Еще никогда не играл на бейсбольном стадионе»

Алькарас прокомментировал победу над Фонсекой в выставочном матче в Майами.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы над Жоао Фонсекой на выставочном турнире в Майами – 7:5, 2:6, 10-8.

Матч прошел на 37-тысячной бейсбольной арене LoanDepot Park в Майами.

«Для меня встреча с Жоао особенный момент. Мы никогда раньше не играли, это первый матч – и [сразу] в такой необычной обстановке. Я еще никогда не играл на бейсбольном стадионе.

Так что возвращение в Майами и выступление перед этой потрясающей публикой – это что-то особенное. Здесь всегда невероятная атмосфера, поэтому это особенный момент», – сказал Алькарас после матча.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
