Теннисистка Кудерметова: «Предпочитаю посмотреть хоккей, если есть возможность. Сейчас болею за «Ак Барс»
Теннисистка Вероника Кудерметова рассказала об интересе к хоккею.
– По телевизору предпочитаете посмотреть теннис или другой вид спорта?
– Я предпочитаю посмотреть хоккей, если есть такая возможность.
– За кого болеете?
– Раньше я всегда болела за те команды, за которые выступал мой папа.
Сейчас я болею за «Ак Барс». Вполне могу посмотреть матч в прямом эфире. Особенно когда я дома. Так что я настоящая болельщица Казани.
– Лучший совет, который дал вам отец?
– Их много, один выделить не могу. Самое главное, что в целом он прививал мне с детства дисциплину. Это очень сильно помогает в карьере, – сказала Вероника Кудерметова.
Эдуард Кудерметов – отец теннисистки. Он выступал за «Ак Барс», «Металлург», ЦСКА, «Спартак», дважды становился чемпионом России в составе клубов из Казани и Магнитогорска.