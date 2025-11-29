Теннисистка Кудерметова: «Предпочитаю посмотреть хоккей, если есть возможность. Сейчас болею за «Ак Барс»

Вероника Кудерметова: болею за «Ак Барс».

Теннисистка Вероника Кудерметова рассказала об интересе к хоккею.

– По телевизору предпочитаете посмотреть теннис или другой вид спорта?

– Я предпочитаю посмотреть хоккей, если есть такая возможность.

– За кого болеете?

– Раньше я всегда болела за те команды, за которые выступал мой папа.

Сейчас я болею за «Ак Барс». Вполне могу посмотреть матч в прямом эфире. Особенно когда я дома. Так что я настоящая болельщица Казани.

– Лучший совет, который дал вам отец?

– Их много, один выделить не могу. Самое главное, что в целом он прививал мне с детства дисциплину. Это очень сильно помогает в карьере, – сказала Вероника Кудерметова.

Эдуард Кудерметов – отец теннисистки. Он выступал за «Ак Барс», «Металлург», ЦСКА, «Спартак», дважды становился чемпионом России в составе клубов из Казани и Магнитогорска.