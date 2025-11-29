Тэллон Грикспор: «Игроки из России отличаются ментальностью. В Нидерландах мы более избалованные»
Тэллон Грикспор: российские игроки отличаются от нас ментальностью.
25-я ракетка мира Тэллон Грикспор сравнил российских и нидерландских теннисистов.
Сегодня на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» Грикспор в паре с Александром Бубликом сыграет против Карена Хачанова и Даниила Медведева, в одиночке – против Медведева.
«Я думаю, что российские игроки отличаются ментальностью, и в хорошем смысле. В Нидерландах мы, мне кажется, более избалованные. У российских теннисистов больше трудолюбия и преданности делу. Они доводят себя до предела, и мне это нравится, я это ценю.
Российские игроки находятся на высоких позициях в рейтинге не просто так. Медведев не случайно выиграл «Шлем». У вас отличные теннисисты, за которыми интересно наблюдать», – приводит слова Грикспора «Чемпионат».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости