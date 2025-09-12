Борис Беккер: «Руне должен вернуться на топ-уровень. У него чемпионский настрой, но ему нужен правильный тренер»

Борис Беккер считает, что Руне способен выйти на уровень Синнера и Алькараса.

«Руне должен вернуться на топ-уровень. Он нужен там, потому что верит, что может обыграть Джоковича . Вот Фриц перед матчем с Новаком сказал: «Конечно, он фаворит». Так говорить нельзя. Если ты сам в это веришь – ты уже проиграл. Руне бы никогда так не сказал. У него чемпионский настрой, но ему нужны правильный тренер, правильная подготовка и правильная стратегия».

Также шестикратный чемпион «Больших шлемов» высказался о травмах Джека Дрэйпера и Бена Шелтона . Оба теннисиста снялись с US Open по ходу турнира.

«Больше всего меня беспокоят Дрэйпер и Шелтон: им всего 22-23 года, они на пике физической формы, а уже вынуждены сниматься с турниров. Часто травмы возникают из-за давления и стресса. Думаю, это сыграло определенную роль».