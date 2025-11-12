Хачанов, Бублик, Шнайдер сыграют на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге
Хачанов, Бублик, Шнайдер сыграют на выставочном турнире в Санкт-Петербурге.
Стали известны участники выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет 29-30 ноября в Санкт-Петербурге.
Александр Бублик, Диана Шнайдер и Анастасия Потапова сыграют за команду «Львов», капитан – Янко Типсаревич. Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева выступят за команду «Сфинксов», капитаном команды станет Мансур Бахрами. Позже объявят еще двух участников турнира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: npt.formulatx.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости