Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича, выигравшим 70 матчей за сезон
Алькарас повторил достижение Джоковича.
Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Музетти в третьем туре группового этапа итогового турнира – 6:4, 6:1.
Эта победа стала для испанца 70-й в сезоне. В возрасте 22 лет и 188 дней он стал самым молодым игроком, достигшим этой отметки с 2009 года. Тогда это сделал Новак Джокович, которому было 22 года и 164 дня.
16 из 70 побед Алькарас одержал над соперниками из топ-10.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
