Синнер четвертый раз подряд обыграл Зверева и вышел в девятый финал в сезоне

Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Париже.

Он обыграл Александра Зверева со счетом 6:0, 6:1. Итальянец 28-й раз выиграл сет с баранкой.

Синнер вышел в 32-й финал в карьере и девятый в сезоне. Его статистика на этой стадии в 2025 году – 4:4.

Также Янник выиграл 66 из последних 72 матчей и продлил серию побед на крытых хардовых кортах до 25.

Кроме того, Синнер повел в личке со Зверевым – 5:4. Итальянец выиграл последние четыре встречи – в полуфинале Цинциннати-2024, финале Australian Open-2025 и финале пятисотника в Вене.

За титул он поборется с Феликсом Оже-Альяссимом .