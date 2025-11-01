Синнер о победе над Зверевым: «Матчи с Сашей всегда особенные, но сегодня он не был готов на 100%»

Янник Синнер прокомментировал победу в полуфинале «Мастерса» в Париже.

Итальянец обыграл №3 Александра Зверева – 6:0, 6:1.

«Матчи c Сашей всегда особенные, но сегодня он не был готов на 100%. Это было видно. Он испытывал физические проблемы. У него был очень плотный график в последние месяцы.

Вчера он выиграл невероятный матч, отыграв два матчбола . Это тяжело и морально, и физически. Он вышел в финал в Вене, теперь в полуфинал здесь – это потрясающая серия. Мы все надеемся, что он восстановится и будет в форме к Турину. Но я очень рад сыграть в финале».

Также Янник высказался о финале против Феликса Оже-Альяссима .

«Он показывает потрясающий теннис. За последние месяцы сильно прибавил, снова нашел игру. С нетерпением жду матча. Для нас обоих это будет отличная возможность.

Я очень рад за Феликса – это один из самых приятных парней в туре. Мы оба постараемся выложиться на максимум. Будет очень непросто, но я счастлив. Постараюсь насладиться атмосферой. После этого матча у меня будет пару выходных – это тоже хорошо», – сказал Синнер в интервью на корте.