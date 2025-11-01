  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о победе над Зверевым: «Матчи с Сашей всегда особенные, но сегодня он не был готов на 100%»
4

Синнер о победе над Зверевым: «Матчи с Сашей всегда особенные, но сегодня он не был готов на 100%»

Янник Синнер прокомментировал победу в полуфинале «Мастерса» в Париже.

Итальянец обыграл №3 Александра Зверева – 6:0, 6:1.

«Матчи c Сашей всегда особенные, но сегодня он не был готов на 100%. Это было видно. Он испытывал физические проблемы. У него был очень плотный график в последние месяцы.

Вчера он выиграл невероятный матч, отыграв два матчбола. Это тяжело и морально, и физически. Он вышел в финал в Вене, теперь в полуфинал здесь – это потрясающая серия. Мы все надеемся, что он восстановится и будет в форме к Турину. Но я очень рад сыграть в финале».

Также Янник высказался о финале против Феликса Оже-Альяссима.

«Он показывает потрясающий теннис. За последние месяцы сильно прибавил, снова нашел игру. С нетерпением жду матча. Для нас обоих это будет отличная возможность.

Я очень рад за Феликса – это один из самых приятных парней в туре. Мы оба постараемся выложиться на максимум. Будет очень непросто, но я счастлив. Постараюсь насладиться атмосферой. После этого матча у меня будет пару выходных – это тоже хорошо», – сказал Синнер в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoATP
logoФеликс Оже-Альяссим
logoRolex Paris Masters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Швентек на вопрос, не скучно ли ей громить соперниц: «Нет. Это потрясающее ощущение, когда все получается»
11 минут назад
Медведев снялся с турнира в Меце
52 минуты назад
Итоговый турнир WTA. 1-й тур. Швентек обыграла Киз, Рыбакина – Анисимову
сегодня, 17:49
Ченнай (WTA). Тьен и Биррелл вышли в финал
сегодня, 17:48
Синнер четвертый раз подряд обыграл Зверева и вышел в девятый финал в сезоне
сегодня, 17:23
Париж (ATP). 1/2 финала. Синнер разгромил Зверева, Бублик уступил Оже-Альяссиму
сегодня, 17:12
Зверев впервые с 2023-го проиграл сет с баранкой
сегодня, 16:59
Швентек одержала 10-ю победу на групповом этапе итогового – больше только у Шараповой, Серены и Навратиловой
сегодня, 16:40
Оже-Альяссим после выхода в финал «Мастерса» в Париже: «Я уверен в своей игре и знаю, на что способен против лучших игроков мира»
сегодня, 15:55
Оже-Альяссим вышел в 20-й финал в карьере и поднялся на восьмое место в чемпионской гонке
сегодня, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
1 ноября стартует итоговый турнир WTA – лучшие теннисистки мира встретятся в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55