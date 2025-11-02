Соболенко одержала 60-ю победу в сезоне

Арина Соболенко стартовала с победы на итоговом турнире WTA .

Первая ракетка мира обыграла №8 мирового рейтинга Жасмин Паолини со счетом 6:3, 6:1.

Это 60-я победа в сезоне для белоруски (баланс – 60:11), больше – только у Иги Швентек (62). Соболенко также 12-й раз в году обыграла соперницу из топ-10.