Арина Соболенко: «Спорить с тренером – базовый минимум, победа в двух сетах – роскошный максимум»

Арина Соболенко ответила, что для нее базовый минимум и роскошный максимум.

– Снять тикток с соперником?

– Роскошный максимум.

– День без телефона?

– Ну это явно роскошный максимум, невыполнимый просто.

– Победа на тай-брейке?

– Базовый минимум, наверное, хочется сказать. Но вообще роскошный максимум.

– Спорить с тренером?

– Базовый минимум, камон.

– Победа в двух сетах?

– Роскошный максимум. Но хотелось бы, чтобы стало базовым минимумом, – рассказала Соболенко First & Red.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @firstandredcom
