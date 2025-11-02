Арина Соболенко: «Спорить с тренером – базовый минимум, победа в двух сетах – роскошный максимум»
Арина Соболенко ответила, что для нее базовый минимум и роскошный максимум.
– Снять тикток с соперником?
– Роскошный максимум.
– День без телефона?
– Ну это явно роскошный максимум, невыполнимый просто.
– Победа на тай-брейке?
– Базовый минимум, наверное, хочется сказать. Но вообще роскошный максимум.
– Спорить с тренером?
– Базовый минимум, камон.
– Победа в двух сетах?
– Роскошный максимум. Но хотелось бы, чтобы стало базовым минимумом, – рассказала Соболенко First & Red.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @firstandredcom
