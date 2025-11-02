Арина Соболенко: «Спорить с тренером – базовый минимум, победа в двух сетах – роскошный максимум»

Арина Соболенко ответила, что для нее базовый минимум и роскошный максимум.

– Снять тикток с соперником? – Роскошный максимум. – День без телефона? – Ну это явно роскошный максимум, невыполнимый просто. – Победа на тай-брейке? – Базовый минимум, наверное, хочется сказать. Но вообще роскошный максимум. – Спорить с тренером? – Базовый минимум, камон. – Победа в двух сетах? – Роскошный максимум. Но хотелось бы, чтобы стало базовым минимумом, – рассказала Соболенко First & Red.