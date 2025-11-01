  • Спортс
Павлюченкова о штрафах за мат: «Я очень люблю ругаться на русском, но судьи уже все слова знают»

Анастасия Павлюченкова рассказала, что получила штраф за нецензурную брань.

«Сейчас на турнирах «Большого шлема» ввели штрафы за ругательства – минимум 4 000 долларов. А я очень люблю ругаться матом, и это часто происходит на нашем родном языке. Но судьи на вышке уже все слова знают.

Один раз я просто заорала. Правда, это было на английском. И получила штраф 4 000 долларов. Я просто не могла поверить, мне было дико жалко!

Я начала писать апелляцию, говорю: «В смысле?» Во-первых, я играла на 11-м корте. Кто вообще смотрел этот матч? Там было человек десять зрителей! В общем, просто за любое слово – минимум 4 000. Очень строго», – сказала Павлюченкова в интервью «Коробке».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал «Коробка»
