Медведев о разнице в уровне с Синнером и Алькарасом: «Если буду играть лучше, то разрыв начнет сокращаться»

Даниил Медведев высказался о разнице в уровне с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

«Проблема в том, что в этом году я с ними не играл, потому что выступал плохо. Просто не доходил до тех стадий, где мог бы встретиться. Поэтому не могу точно сказать, стали ли они играть лучше, чем раньше. Они и раньше играли круто, часто меня побеждали, а сейчас вообще почти всех обыгрывают. Так что разрыв большой. Но в одном конкретном теннисном матче может произойти все, что угодно. В Шанхае было жарко, Синнера свело. Надеяться можно на разные вещи.

А насчет себя, если продолжу играть лучше и лучше, как делаю это сейчас, то разрыв этот будет сокращаться – не потому, что они будут играть хуже, а потому что я стану лучше. Поэтому этим буду стараться заниматься», – сказал Медведев в интервью «Больше!»

