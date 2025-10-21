Риндеркнеш снялся с турнира в Базеле
27-я ракетка мира Артур Риндеркнеш не сыграет на ATP 500 в Базеле.
«Вместе с командой мы приняли решение сняться с турнира в Базеле из-за переутомления. Это было трудное, но необходимое решение. Важно прислушиваться к своему организму.
Благодарю организаторов турнира за понимание. До встречи в следующем году», – написал финалист «Мастерса» в Шанхае в соцсети.
В основной сетке его заменит лаки-лузер Валентин Руайе.
В первом круге турнира в Швейцарии Риндеркнеш должен был встретится с Рафаэлем Коллиньоном.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Артура Риндеркнеша
