Риндеркнеш снялся с турнира в Базеле

27-я ракетка мира Артур Риндеркнеш не сыграет на ATP 500 в Базеле.

«Вместе с командой мы приняли решение сняться с турнира в Базеле из-за переутомления. Это было трудное, но необходимое решение. Важно прислушиваться к своему организму.

Благодарю организаторов турнира за понимание. До встречи в следующем году», – написал финалист «Мастерса» в Шанхае в соцсети.

В основной сетке его заменит лаки-лузер Валентин Руайе .

В первом круге турнира в Швейцарии Риндеркнеш должен был встретится с Рафаэлем Коллиньоном .