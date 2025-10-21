Рублев о работе над изменением стиля игры: «Есть уверенность, что смогу быть не просто в топ-10, а стабильно доходить до финальных стадий»

15-я ракетка мира Андрей Рублев рассказал о планах на вторую половину карьеры.

После поражения во втором круге «Мастерса» в Шанхае россиянин сказал , что «текущий уровень игры выжал из себя все».

«Наверное, сейчас я все больше понимаю, что дело не в уверенности. Уверенность – это все внутри тебя, все в голове. Понятное дело, уровень самой игры пока не такой, какой бы я хотел, из-за многих факторов.

Но почему-то есть уверенность, что все будет зашибись. Что получится полностью поменять и подход, и сам стиль игры. И именно это даст мне на второй отрезок карьеры прогресс и прорыв. Я смогу быть не просто около топ-10 или в десятке, а одним из тех, кто стабильно доходит до финальных стадий», – сказал Рублев в интервью BB Tennis.

Сейчас Рублев идет на серии из четырех поражений подряд. На старте пятисотника в Вене он встретится с Кэмероном Норри .

