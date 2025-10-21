Плишкова об отказе Вондроушовой на турнире в Токио: «Маркета просто поняла, что у нее нет шансов, и поэтому решила не продолжать»

Каролина Плишкова высказалась об отказе Маркеты Вондроушовой в Токио.

Чемпионка «Уимблдона»-2023 снялась с матча первого круга против Каролины Муховой из-за травмы. Игра закончилась со счетом 2:6, 0:1, отказ.

«Она уже проиграла Каролине в Токио, Нинбо и даже в важном матче в Индиан-Уэллс. Сегодня, по-моему, у Маркеты вообще не было шансов. Отдаю должное Муховой, она сыграла отлично. И еще раз, к слову: извините, но, по-моему, матч вполне можно было доиграть. Для меня это похоже на ситуацию с Томашем Махачем в Шанхае (чех снялся с матча против Валентина Вашеро в третьем круге, уступая 0:1 по сетам – Спортс’’). Возможно, Маркета была травмирована, но, по-моему, она просто поняла, что у нее нет шансов, и поэтому решила не продолжать», – сказала Плишкова в подкасте Rakety.

Вондроушова отреагировала на слова соотечественницы в соцсети.

«Каждый, кто хоть раз выходил на корт с травмой, знает, что иногда просто невозможно продолжать. Тем более я это знаю по собственному опыту – после операции на плече. Не понимаю, почему человек, который должен понимать это лучше других, ставит такое под сомнение. Просто шикарный подкаст».