Тэйлор Фриц: «Сейчас игроки чаще, чем когда-либо, получают травмы и выгорают – все из-за мячей, кортов и условий»
Тэйлор Фриц разделил мнение Джека Дрэйпера о расписании тура.
Ранее британец написал, что календарь нужно пересмотреть в интересах продолжительности карьер игроков.
Напомним, 23-летний Дрэйпер досрочно завершил сезон в начале сентября из-за травмы руки.
«Это правда. Я тоже вижу, что сейчас игроки чаще, чем когда-либо, получают травмы и выгорают. Все из-за мячей, кортов и условий, которые сильно замедлились, поэтому еженедельные тренировки стали еще более тяжелыми и физически сложными для организма», – твитнул американец.
