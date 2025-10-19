  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тэйлор Фриц: «Сейчас игроки чаще, чем когда-либо, получают травмы и выгорают – все из-за мячей, кортов и условий»
Тэйлор Фриц: «Сейчас игроки чаще, чем когда-либо, получают травмы и выгорают – все из-за мячей, кортов и условий»

Тэйлор Фриц разделил мнение Джека Дрэйпера о расписании тура.

Ранее британец написал, что календарь нужно пересмотреть в интересах продолжительности карьер игроков.

Напомним, 23-летний Дрэйпер досрочно завершил сезон в начале сентября из-за травмы руки.

«Это правда. Я тоже вижу, что сейчас игроки чаще, чем когда-либо, получают травмы и выгорают. Все из-за мячей, кортов и условий, которые сильно замедлились, поэтому еженедельные тренировки стали еще более тяжелыми и физически сложными для организма», – твитнул американец.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @Taylor_Fritz97
