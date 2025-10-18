Джек Дрэйпер: «Календарь нужно изменить, чтобы молодые игроки могли рассчитывать на продолжительную карьеру»
Девятая ракетка мира Джек Дрэйпер высказался о тяжелом календаре.
Напомним, 23-летний британец досрочно завершил сезон из-за травмы руки.
«Травмы случаются… Ради профессионального спорта мы заставляем свои тела делать то, к чему они в принципе не предназначены.
Сейчас в туре выступает много невероятно талантливых молодых ребят, и я горжусь тем, что являюсь частью этого поколения. Однако тур и календарь нужно изменить, чтобы игроки могли рассчитывать на продолжительную карьеру», – написал Дрэйпер в соцсети.
«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь
Элиту тенниса бесят длинные турниры – а их в туре теперь вагон
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @jackdraper0
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости