Джек Дрэйпер: «Календарь нужно изменить, чтобы молодые игроки могли рассчитывать на продолжительную карьеру»

Девятая ракетка мира Джек Дрэйпер высказался о тяжелом календаре.

Напомним, 23-летний британец досрочно завершил сезон из-за травмы руки.

«Травмы случаются… Ради профессионального спорта мы заставляем свои тела делать то, к чему они в принципе не предназначены.

Сейчас в туре выступает много невероятно талантливых молодых ребят, и я горжусь тем, что являюсь частью этого поколения. Однако тур и календарь нужно изменить, чтобы игроки могли рассчитывать на продолжительную карьеру», – написал Дрэйпер в соцсети.

«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь

Элиту тенниса бесят длинные турниры – а их в туре теперь вагон