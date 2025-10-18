  • Спортс
  • Медведев на вопрос, сможет ли он снова стать №1 рейтинга: «Если буду продолжать играть круто, то шансы вернуться куда-то есть»
Медведев на вопрос, сможет ли он снова стать №1 рейтинга: «Если буду продолжать играть круто, то шансы вернуться куда-то есть»

Даниил Медведев оценил шансы вернуть первую строчку рейтинга ATP.

Россиянин возглавлял рейтинг в течение трех недель в 2022 году.

– Вы еще поиграли с Большой тройкой – Федерером, Надалем, Джоковичем. Сейчас есть два других лидера. Как вы сами оцениваете силу игры той тройки и этой двойки? И как вы оцениваете свои шансы вернуть себе первое место в рейтинге? Кто еще, кроме вас, на это способен?

– Да, я играл со всеми. И все, на самом деле, настолько разные игроки, что тяжело их сравнивать. Думаю, в итоге нужно все-таки опираться на цифры. И по цифрам получается, что Новак пока что лучше всех. То есть шансы у Янника [Синнера] и Карлоса [Алькараса] его обогнать есть – это 100%. Но для этого нужно еще лет 12 подряд выигрывать много «Шлемов» и все такое. Так что это не так просто, это тяжелый труд. Но все пятеро играют по-своему, по-разному: кто-то бьет сильнее, кто-то – точнее, кто-то – лучше ментально.

А насчет своих шансов... Сейчас я играю круто, выхожу в поздние стадии турниров. Если буду продолжать так играть, то все шансы вернуться куда-то есть. Но первые два места пока заняты – тут не оспоришь, хотя я и так, в любом случае, пока что далеко от топ-2. Так что, если смогу чуть-чуть подвинуться в рейтинге обратно к вершинам, было бы супер, – цитирует Медведева «Чемпионат».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: «Чемпионат»
