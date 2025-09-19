  • Спортс


Борг о допинговом скандале Синнера: «По-моему, его поймали дважды. Вот что очень странно»

Бьорн Борг рассказал, что его смущает в допинговом деле Янника Синнера.

Итальянец сдал два положительных допинг-теста на клостебол в марте прошлого года. В 2025-м его дисквалифицировали на три месяца.

«Я был очень удивлен, когда об этом узнал. По-моему, его поймали дважды. Если бы один раз... Но получилось дважды. Вот что очень странно.

Я не знаю, что там случилось на самом деле. Надеюсь, ничего серьезного», – сказал Борг в интервью для BBC Breakfast.

Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо не его

Бан Синнера – возмутительный и стыдный договорняк

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
