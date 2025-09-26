  • Спортс
  • Бывший физио Синнера о допинговом деле: «Это была всего лишь досадная цепь совпадений»
Бывший физио Синнера о допинговом деле: «Это была всего лишь досадная цепь совпадений»

Джакомо Нальди прокомментировал возвращение в тур.

Напомним, в августе 2024 года вторая ракетка мира расстался с Нальди и Умберто Феррарой в связи с допинговым скандалом. Синнер утверждал, что запрещенное вещество попало в его организм с рук Джакомо, который делал ему массаж. Со старта US Open физиотерапевт вернулся к работе и вошел в команду 89-й ракетки мира Франческо Пассаро.

«Я никогда не хотел комментировать то, что произошло в команде Синнера. Хотя это событие причинило мне боль как в личном, так и в профессиональном плане.

Мне было очень приятно вернуться в тур, почувствовать атмосферу «Большого шлема». И прием был отличным со стороны всех – игроков, тренеров, физиотерапевтов. Все было абсолютно спокойно. Время идет. Все знают, как развивались события, а кто не знает – может прочитать решение. Я не чувствовал на себе чужих взглядов. Все было так, словно я просто продолжил с того места, где остановился».

Также Нальди рассказал о встрече с Синнером.

«Даже во время разбирательства мы поддерживали хорошие отношения. Я всегда вел себя корректно и не искал публичности. Это первые официальные заявления, которые я делаю с тех пор, как все произошло. Иногда мне приписывали слова, что вызывало враждебность и споры в соцсетях. В отличие от других, я никогда не говорил о случившемся, и думаю, что моя честность была очевидна.

Мы поговорили, все было дружелюбно. Обсудили некоторые личные вещи. Все, что произошло, – лишь досадная цепь совпадений, и мы это понимаем. Я видел Кейхилла, который всегда был очень доброжелательным, встретил Феррару. Я сам из баскетбольной среды и всегда старался привносить в команду Синнера дух коллективной работы – это было очень ценным. Сотрудничество закончилось, но никакой обиды нет. То, что произошло, уже не изменить, поэтому надо двигаться дальше. Жизнь продолжается», – сказал Нальди в интервью Gazzetta dello Sport.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: gazzetta.it
