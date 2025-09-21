  • Спортс
  Энди Маррей: «Дети думают, что я гольфист. Я приезжаю в 9 утра и играю до тех пор, пока не приходит время забирать их из школы»
Энди Маррей: «Дети думают, что я гольфист. Я приезжаю в 9 утра и играю до тех пор, пока не приходит время забирать их из школы»

Энди Маррей рассказал, чем ему помогает игра в гольф после завершения карьеры.

«Дети думают, что я гольфист. Они спрашивают: «Папа, с кем ты сегодня играешь?» (смеется). Я особо не играл последние 12 лет из-за операции на спину, и во время тренировок у меня все болело. К счастью, с тех пор, как я закончил, все стало довольно хорошо – думаю, теннис был главной проблемой, – и я очень этим наслаждаюсь.

Думаю, это немного заполнило пустоту. Это та вещь, где я могу тренироваться и становиться лучше, и там так много разных частей игры, над которыми можно поработать. И для меня это не скучно. Если у меня нет других планов, то я приезжаю в 9 утра и играю до тех пор, пока не приходит время забирать детей из школы.

Я думаю, что это связано с моей карьерой профессионального спортсмена. Я привык проводить весь день в тренировочном центре и ходить в зал, заниматься с физио. Для меня это обычно. Я знаю, что я делаю больше, чем остальные, но у меня просто есть такая возможность, потому что в течение недели я не работаю».

Маррей планирует попробовать пройти квалификацию Открытого чемпионата Великобритании по гольфу-2027. Это один из четырех крупнейших турниров. В октябре британец также должен принять участие на турнире Европейского профессионального тура (DP World Tour) в категории Pro-am, где любитель играет с профессионалом.

«Несколько моих друзей, которые очень хорошо играют в гольф, пробовали так делать. Если я смогу достаточно прибавить, думаю, это было бы весело. Несколько месяцев назад я сыграл на клубном чемпионате, и мне очень понравилось. Там я получил наибольшее удовольствие от игры в гольф.

Чем больше я играю, тем меньше мне нравится играть просто так. Не знаю, смогу ли я принять участие, но хочу попробовать сыграть еще на нескольких турнирах. Меня приятно удивило, что профессионалы помогают с таким энтузиазмом, потому что проводить пять часов с людьми, которые еле играют, наверное, не так уж приятно.

Моя цель – это моя семья. У меня нет желания покидать дом и исследовать множество вещей, потому что мне нравится быть дома. Сегодня я отвез двоих детей на тренировки по гольфу, потом днем я поду на тренировку сына по футболу. По воскресеньям мы всегда с семьей идем куда-то ужинать. Я просто хочу заниматься тем, что я упустил, пока играл в теннис. Я провел так много лет вдали от дома путешествуя, ставя карьеру на первое место. И мне кажется, что сейчас я немного это наверстываю».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Times
