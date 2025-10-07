Рублев прекратил сотрудничество с фитнес-тренером

Маркос Бордериас сообщил о прекращении работы с Андреем Рублевым.

Фитнес-тренер входил в команду россиянина с 2023 года.

«Завершаю потрясающий трехлетний этап, богатый опытом, ростом и ценными уроками.

Благодарен за предоставленную возможность и все, что мне пришлось пройти на этом пути ❤️», – написал Бордериас в соцсети.

Напомним, Рублев проиграл четыре последних матча – он уступил в четвертом круге US Open, а также вылетел на старте соревнований в Ханчжоу, Пекине и Шанхае.