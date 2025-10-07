0

Рублев прекратил сотрудничество с фитнес-тренером

Маркос Бордериас сообщил о прекращении работы с Андреем Рублевым.

Фитнес-тренер входил в команду россиянина с 2023 года.

«Завершаю потрясающий трехлетний этап, богатый опытом, ростом и ценными уроками.

Благодарен за предоставленную возможность и все, что мне пришлось пройти на этом пути ❤️», – написал Бордериас в соцсети.

Напомним, Рублев проиграл четыре последних матча – он уступил в четвертом круге US Open, а также вылетел на старте соревнований в Ханчжоу, Пекине и Шанхае.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Маркоса Бордериаса
logoАндрей Рублев
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ухань (WTA). Носкова играет с Путинцевой, Самсонова, Осака вышли во 2-й круг, В. Кудерметова, Калинская, Захарова, Наварро выбыли
102сегодня, 09:15Live
Директор Australian Open: «Если Синнер снова победит на турнире, он войдет в элитный клуб, где до него был только Джокович»
2сегодня, 09:03
Вероника Кудерметова проиграла пять из шести последних матчей
4сегодня, 08:35
Бергс отыграл два матчбола у Диалло и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»
сегодня, 07:46
Шанхай (ATP). Руне играет с Мпетши Перрикаром, Джокович встретится с Муньяром, Грикспор – с Вашеро, Бергс вышел в 1/4 финала
32сегодня, 07:32Live
Хачанов, Джокович, Циципас и Фонсека заявились на турнир в Афинах
сегодня, 07:21
Алькарас сыграет на выставочном турнире с участием профессионалов и любителей перед Australian Open
6сегодня, 06:59
Анисимова снялась с тысячника в Ухане
сегодня, 06:24
Ухань (WTA). 2-й круг. Мирра Андреева сыграет с Зигемунд, Швентек – с Бузковой
1сегодня, 06:03
Джокович, де Минаур, Вашеро, Тьен и Медведев – пятерка самых популярных игроков в Основе «Мастерса» в Шанхае. А кто в вашей команде?
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото