Рублев прекратил сотрудничество с фитнес-тренером
Маркос Бордериас сообщил о прекращении работы с Андреем Рублевым.
Фитнес-тренер входил в команду россиянина с 2023 года.
«Завершаю потрясающий трехлетний этап, богатый опытом, ростом и ценными уроками.
Благодарен за предоставленную возможность и все, что мне пришлось пройти на этом пути ❤️», – написал Бордериас в соцсети.
Напомним, Рублев проиграл четыре последних матча – он уступил в четвертом круге US Open, а также вылетел на старте соревнований в Ханчжоу, Пекине и Шанхае.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Маркоса Бордериаса
