Циципас избежал операции. Ему сделали эпидуральный укол (Вики Георгату)

Стефаносу Циципасу не делали операцию по удалению грыжи поясничного отдела.

По информации журналистки Вики Георгату, ему сделали эпидуральную инъекцию для блокировки нерва.

Восстановление после процедуры обычно занимает немного времени, однако участие Циципаса в турнире в Шанхае остается под вопросом. Предпоследний «Мастерс» в сезоне стартует 1 октября.