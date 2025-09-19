1

Циципас избежал операции. Ему сделали эпидуральный укол (Вики Георгату)

Стефаносу Циципасу не делали операцию по удалению грыжи поясничного отдела.

По информации журналистки Вики Георгату, ему сделали эпидуральную инъекцию для блокировки нерва.

Восстановление после процедуры обычно занимает немного времени, однако участие Циципаса в турнире в Шанхае остается под вопросом. Предпоследний «Мастерс» в сезоне стартует 1 октября. 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @UniversTennis
logoСтефанос Циципас
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Циципас перенес операцию по удалению грыжи
5сегодня, 09:09
Шелтон снялся с турнира в Токио, Циципас – с турнира в Пекине
1вчера, 17:23
Главные новости
Сэвилл ждет ребенка
15 минут назадФото
Кубок Билли Джин Кинг. 1/2 финала. Италия – Украина: Паолини играет со Свитолиной, Коччаретто уступила Костюк
745 минут назадLive
Шан Цзюньчэн провалил защиту титула в Чэнду и выпадет из топ-200
249 минут назад
Федерер о создании тура с Надалем: «Стараюсь держать себя в форме и знаю, что Рафа тоже открыт к идее снова выйти на корт»
10сегодня, 11:40
Ханчжоу (ATP). Ковачевич играет с Руайе, Вукич встретится с Гоффеном, Корда, Этчеверри, Тьен вышли во 2-й круг, Чилич, Берреттини, Арнальди, Маннарино выбыли
7сегодня, 11:35Live
Чэнду (ATP). Табило, О’Коннелл вышли в четвертьфинал, Дардери, Шан Цзюньчэн выбыли
1сегодня, 11:20
Президент Федерации тенниса Италии: «Пока рано говорить, сыграют ли Синнер и Алькарас в плей-офф Кубка Дэвиса»
2сегодня, 10:15
Циципас перенес операцию по удалению грыжи
5сегодня, 09:09
Сеул (WTA). 1/4 финала. Все матчи перенесены на субботу из-за дождя, Александрова встретится с Зайдель, Швентек – с Крейчиковой, Синякова – с Ламенс
4сегодня, 09:05
Кубок Лэйвера. Рууд сыграет с Опелкой, Коболли – с Фонсекой, Алькарас и Меньшик поборются с Фрицем и Микельсеном
10сегодня, 08:44
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото