Тренер Синнера о поражении на US Open: «Все пытаются выставить Янника игроком в кризисе, хотя он выиграл два «Шлема» и каждый турнир доходит до финала»

Симоне Ваньоцци прокомментировал изменения в игре Янника Синнера.

После поражения от Карлоса Алькараса в финале US Open итальянец сообщил, что работает над изменениями в игре.

– После финала US Open действительно что-то изменилось?

– Поражение в Нью-Йорке, на мой взгляд, не было таким уж неожиданным. В тот момент Карлос [Алькарас ] был психологически и физически лучше Янника. Но нельзя забывать, что до этого у него самого были пять месяцев трудностей. А сейчас все пытаются выставить Янника игроком в кризисе, хотя он выиграл два «Шлема» и каждый турнир доходит до финала. Он делает выдающиеся вещи. Но, как и все, он хочет постоянно совершенствоваться.

Иногда я удивляюсь, как много обсуждают определенные моменты. Иногда что-то работает, иногда – нет. В США Янник подавал не лучшим образом, и мы внесли корректировки. В первые дни в Пекине он адаптировался и потом стал подавать очень хорошо. Всегда нужно добавлять что-то новое, иначе становишься предсказуемым.

– В Италии Янника воспринимают не просто как теннисиста, а как фигуру большего масштаба. Карлос, кажется, не испытывает давления. Может ли это влиять?

– Я вижу, что Карлос более вовлечен в то, что делает, возможно раньше было иначе. Сравнивая их, понимаем, что они представляют разные культуры, но оба – молодые люди, которые всегда хотят совершенствоваться и могут это делать. Поэтому они лидируют в туре.

– Есть ли сегодня игрок, который сможет составить им конкуренцию?

– У многих есть потенциал, например Тьен . Очевидно, Фонсека , но мне очень нравится Меньшик . Если не будет травм, он может сильно прогрессировать. Есть и другие факторы. Все победы Янника уже воспринимаются как должное. Когда я начал с ним работать, многие считали, что Руне сильно его опережает. Никогда не знаешь, что может случиться. Игроки есть, но им нужно развиваться, чтобы догнать Янника и Карлоса, – сказал Ваньоцци в интервью Corriere dello Sport.

Китай следит за мозгом Синнера?

Синнер провалил финал US Open