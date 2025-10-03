  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тренер Синнера о поражении на US Open: «Все пытаются выставить Янника игроком в кризисе, хотя он выиграл два «Шлема» и каждый турнир доходит до финала»
1

Тренер Синнера о поражении на US Open: «Все пытаются выставить Янника игроком в кризисе, хотя он выиграл два «Шлема» и каждый турнир доходит до финала»

Симоне Ваньоцци прокомментировал изменения в игре Янника Синнера.

После поражения от Карлоса Алькараса в финале US Open итальянец сообщил, что работает над изменениями в игре.

– После финала US Open действительно что-то изменилось?

– Поражение в Нью-Йорке, на мой взгляд, не было таким уж неожиданным. В тот момент Карлос [Алькарас] был психологически и физически лучше Янника. Но нельзя забывать, что до этого у него самого были пять месяцев трудностей. А сейчас все пытаются выставить Янника игроком в кризисе, хотя он выиграл два «Шлема» и каждый турнир доходит до финала. Он делает выдающиеся вещи. Но, как и все, он хочет постоянно совершенствоваться.

Иногда я удивляюсь, как много обсуждают определенные моменты. Иногда что-то работает, иногда – нет. В США Янник подавал не лучшим образом, и мы внесли корректировки. В первые дни в Пекине он адаптировался и потом стал подавать очень хорошо. Всегда нужно добавлять что-то новое, иначе становишься предсказуемым.

– В Италии Янника воспринимают не просто как теннисиста, а как фигуру большего масштаба. Карлос, кажется, не испытывает давления. Может ли это влиять?

– Я вижу, что Карлос более вовлечен в то, что делает, возможно раньше было иначе. Сравнивая их, понимаем, что они представляют разные культуры, но оба – молодые люди, которые всегда хотят совершенствоваться и могут это делать. Поэтому они лидируют в туре.

– Есть ли сегодня игрок, который сможет составить им конкуренцию?

– У многих есть потенциал, например Тьен. Очевидно, Фонсека, но мне очень нравится Меньшик. Если не будет травм, он может сильно прогрессировать. Есть и другие факторы. Все победы Янника уже воспринимаются как должное. Когда я начал с ним работать, многие считали, что Руне сильно его опережает. Никогда не знаешь, что может случиться. Игроки есть, но им нужно развиваться, чтобы догнать Янника и Карлоса, – сказал Ваньоцци в интервью Corriere dello Sport.

Китай следит за мозгом Синнера?

Синнер провалил финал US Open

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: corrieredellosport.it
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoChina Open
Симоне Ваньоцци
logoUS Open
logoЯкуб Меньшик
logoЛернер Тьен
logoЖоао Фонсека
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Шанхай (ATP). Джокович играет с Чиличем, Фриц встретится с Марожаном, Бублик – с Вашеро, Руне вышел в 3-й круг, Шелтон, Тиафу выбыли
1436 минут назадLive
Пекин (WTA). Пегула борется с Наварро, Анисимова, Гауфф, Носкова вышли в 1/2 финала
60сегодня, 10:10Live
Шанхай (ATP). Тьен, Табило, Бруксби, Комесанья, Бу вышли во 2-й круг, Опелка, Берреттини выбыли, Атман, Медьедович снялись
21сегодня, 10:08
Носкова вышла в десятый полуфинал на уровне WTA и дебютирует в топ-20
сегодня, 08:35
Стефанос Циципас: «Я не буду заставлять своих детей играть в теннис»
2сегодня, 08:22
Тиафу проиграл пять матчей подряд впервые с 2023 года
сегодня, 08:11
Швентек об оскорблениях в соцсетях после поражения от Наварро: «Сегодня это печальная реальность в мире спорта. Боты, ставки и так называемые «фанаты»
17сегодня, 07:04
Шелтон проиграл первый матч после травмы плеча
2сегодня, 06:22
Джокович о реванше с Синнером в Шанхае: «Очень хотелось бы с ним встретиться – это будет значить, что я дошел до полуфинала»
3вчера, 20:59
Зверев о проблемах со спиной: «Я не могу тренироваться слишком много, приходится снижать нагрузки»
1вчера, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото